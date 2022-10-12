https://ria.ru/20221012/krakov-1823461679.html
Власти Кракова отказались от новогоднего концерта из-за энергокризиса
Власти Кракова отказались от новогоднего концерта из-за энергокризиса - РИА Новости, 12.10.2022
Власти Кракова отказались от новогоднего концерта из-за энергокризиса
Власти польского Кракова отказались от организации новогодних развлечений из-за энергетического кризиса, сообщает Краковское бюро фестивалей KBF. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:25
2022-10-12T17:25
2022-10-12T17:25
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ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. Власти польского Кракова отказались от организации новогодних развлечений из-за энергетического кризиса, сообщает Краковское бюро фестивалей KBF."В условиях экономического и энергетического кризиса мы приняли решение не организовывать новогодний концерт в этом году", - говорится в сообщении.В свою очередь пресс-секретарь мэра Кракова Моника Хыляшек сообщила журналистам, что "городские учреждения культуры на данный момент не планируют проводить мероприятия для жителей в широком масштабе".В предыдущие годы, до пандемии коронавируса, празднование Нового года ежегодно организовывалось городскими властями в разных местах. В 2019 году на эти цели было потрачено около 1,5 миллиона злотых (около 0,3 миллиона долларов по текущему курсу).Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.
https://ria.ru/20221009/navoz-1822554205.html
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в мире, краков, польша
Власти Кракова отказались от новогоднего концерта из-за энергокризиса
Власти Кракова отказались от организации новогодних развлечений из-за энергокризиса