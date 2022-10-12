https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823323351.html
В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19
За последние сутки в Москве выявлен 1561 случай COVID-19, 20 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:50
2022-10-12T11:50
2022-10-12T13:03
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1561 случай COVID-19, 20 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 880 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 215 189 случая коронавируса, выздоровели 3 020 729 человек, умерли 46 321 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:50 12.10.2022 (обновлено: 13:03 12.10.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19
В Москве за сутки выявили 1561 новый случай COVID-19, умерли 20 человек