https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823323351.html

В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19 - РИА Новости, 12.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 161 заболевшего COVID-19

За последние сутки в Москве выявлен 1561 случай COVID-19, 20 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:50

2022-10-12T11:50

2022-10-12T13:03

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлен 1561 случай COVID-19, 20 человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Накануне были выявлены 880 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 215 189 случая коронавируса, выздоровели 3 020 729 человек, умерли 46 321 человек.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

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