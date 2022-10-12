https://ria.ru/20221012/kontrakty-1823389356.html

В Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи соцконтрактов

В Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи соцконтрактов - РИА Новости, 12.10.2022

В Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи соцконтрактов

Жители Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи социальных контрактов по нацпроекту, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:51

2022-10-12T14:51

2022-10-12T15:06

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общество

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александр бречалов

удмуртская республика

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УФА, 12 окт - РИА Новости. Жители Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи социальных контрактов по нацпроекту, сообщил глава региона Александр Бречалов."С начала года в Удмуртии в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, заключено 2649 социальных контрактов, в том числе на поиск работы – 1390, на осуществление ИП - 601, на ведение личного подсобного хозяйства - 184, на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, - 474", - цитирует пресс-служба Бречалова.Он привёл в пример Оксану Баеву из села Сюмси. Долгое время она находилась в поиске работы. Имея профессию швеи по изготовлению рабочей и спортивной одежды 2-го разряда, решила стать самозанятой и работать на себя. В сентябре 2021 года Оксана заключила социальный контракт на самозанятость."После подписания социального контракта она зарегистрировалась в налоговой инспекции как самозанятая. Взяла в аренду помещение и сделала ремонт. На полученные денежные средства по социальному контракту приобрела швейное оборудование, фурнитуру и открыла швейную мастерскую. К ней обращаются по ремонту одежды, по пошивке штор. Благодаря своей работе она обеспечивает себя и своего ребенка стабильным доходом, повышает свой уровень мастерства. На сегодняшний день мастерская пользуется спросом", - рассказал Бречалов.В пресс-службе главы региона напомнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство России с 1 июля 2022 года повысило размер выплат по соцконтракту на открытие ИП и развитие личного подсобного хозяйства: до 350 тысяч рублей на открытие ИП (было 250 тысяч) и до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства (было 100 тысяч).

https://ria.ru/20221012/zhile-1823333054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, александр бречалов