14:51 12.10.2022 (обновлено: 15:06 12.10.2022)
В Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи соцконтрактов
Губернатор Бречалов: в Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи соцконтрактов
Ижевск. Архивное фото
УФА, 12 окт - РИА Новости. Жители Удмуртии с начала года заключили более 2,6 тысячи социальных контрактов по нацпроекту, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"С начала года в Удмуртии в рамках нацпроекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, заключено 2649 социальных контрактов, в том числе на поиск работы – 1390, на осуществление ИП - 601, на ведение личного подсобного хозяйства - 184, на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, - 474", - цитирует пресс-служба Бречалова.
Он привёл в пример Оксану Баеву из села Сюмси. Долгое время она находилась в поиске работы. Имея профессию швеи по изготовлению рабочей и спортивной одежды 2-го разряда, решила стать самозанятой и работать на себя. В сентябре 2021 года Оксана заключила социальный контракт на самозанятость.
"После подписания социального контракта она зарегистрировалась в налоговой инспекции как самозанятая. Взяла в аренду помещение и сделала ремонт. На полученные денежные средства по социальному контракту приобрела швейное оборудование, фурнитуру и открыла швейную мастерскую. К ней обращаются по ремонту одежды, по пошивке штор. Благодаря своей работе она обеспечивает себя и своего ребенка стабильным доходом, повышает свой уровень мастерства. На сегодняшний день мастерская пользуется спросом", - рассказал Бречалов.
В пресс-службе главы региона напомнили, что по поручению президента РФ Владимира Путина правительство России с 1 июля 2022 года повысило размер выплат по соцконтракту на открытие ИП и развитие личного подсобного хозяйства: до 350 тысяч рублей на открытие ИП (было 250 тысяч) и до 200 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства (было 100 тысяч).
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