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Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине
Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:06
2022-10-12T23:06
2022-10-12T23:06
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гэн шуан
владимир путин
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ООН, 12 окт – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля", - сказал Гэн Шуан.По его словам, международное сообщество должно побуждать стороны к перезапуску переговоров как можно скорее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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В мире, Гэн Шуан, Владимир Путин, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН, Китай
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине
Зампостпреда Китая в ООН Шуан: республика обеспокоена эскалацией конфликта на Украине