Рейтинг@Mail.ru
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/konflikt-1823546029.html
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине
Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:06
2022-10-12T23:06
в мире
гэн шуан
владимир путин
украина
генеральная ассамблея оон
россия
ситуация в днр и лнр
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_8d681f66e66fb8202cff821864f68fee.jpg
ООН, 12 окт – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан."Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля", - сказал Гэн Шуан.По его словам, международное сообщество должно побуждать стороны к перезапуску переговоров как можно скорее.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823322149.html
украина
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577048871_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_b7903ffebbf3e82c9f90c588454c35c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гэн шуан, владимир путин, украина, генеральная ассамблея оон, россия, ситуация в днр и лнр, оон, китай
В мире, Гэн Шуан, Владимир Путин, Украина, Генеральная Ассамблея ООН, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, ООН, Китай
23:06 12.10.2022
 
Китай обеспокоен интенсификацией конфликта на Украине

Зампостпреда Китая в ООН Шуан: республика обеспокоена эскалацией конфликта на Украине

© AP Photo / Andy WongЗаместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан
Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Andy Wong
Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 окт – РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта на Украине, заявил в ходе чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
"Китай глубоко обеспокоен недавней интенсификацией конфликта в последнее время, жертвами среди гражданских лиц и ущербом гражданской инфраструктуре. Сейчас срочно нужно призвать заинтересованные стороны проявлять сдержанность, избегать эскалации, не допускать выхода конфронтации из-под контроля", - сказал Гэн Шуан.
США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
02:45
"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине
По его словам, международное сообщество должно побуждать стороны к перезапуску переговоров как можно скорее.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Блокпост ВС России - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
11:48
В Китае назвали два сценария развития конфликта на Украине
 
В миреГэн ШуанВладимир ПутинУкраинаГенеральная Ассамблея ООНРоссияСитуация в ДНР и ЛНРООНКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала