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В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне - РИА Новости, 12.10.2022
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В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне
В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне - РИА Новости, 12.10.2022
В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне
США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков", говорится в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:04
2022-10-12T19:04
в мире
джейк салливан
сша
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков", говорится в Стратегии по нацбезопаности, опубликованной Белым домом в среду."Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой Холодной войны", - говорится в документе. Его авторы заверяют, что "напротив, мы пытаемся поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех".Как заявил на брифинге, посвященном публикации документа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не задействует другие страны в качестве своих "прокси", а намерен взаимодействовать с ними для продвижения общих интересов, исходя из поставленных ими условий.
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в мире, джейк салливан, сша, вашингтон (штат)
В мире, Джейк Салливан, США, Вашингтон (штат)
19:04 12.10.2022
 
В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне

В Белом доме заявили, что США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков", говорится в Стратегии по нацбезопаности, опубликованной Белым домом в среду.
"Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой Холодной войны", - говорится в документе. Его авторы заверяют, что "напротив, мы пытаемся поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех".
Как заявил на брифинге, посвященном публикации документа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не задействует другие страны в качестве своих "прокси", а намерен взаимодействовать с ними для продвижения общих интересов, исходя из поставленных ими условий.
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