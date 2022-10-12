https://ria.ru/20221012/konflikt-1823505800.html

В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне

В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне - РИА Новости, 12.10.2022

В Белом доме заявили, что не стремятся к холодной войне

США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков", говорится в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:04

2022-10-12T19:04

2022-10-12T19:04

в мире

джейк салливан

сша

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. США не стремятся к конфликтам или новой холодной войне, а также не хотят перерастания конкуренции между странами в формирование "жестких блоков", говорится в Стратегии по нацбезопаности, опубликованной Белым домом в среду."Мы также хотим избежать того, чтобы конкуренция вела к делению мира на жесткие блоки. Мы не хотим конфликта или новой Холодной войны", - говорится в документе. Его авторы заверяют, что "напротив, мы пытаемся поддерживать любую страну независимо от ее размера или силы в ее поиске свободы выбора, что отвечает интересам всех".Как заявил на брифинге, посвященном публикации документа, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон не задействует другие страны в качестве своих "прокси", а намерен взаимодействовать с ними для продвижения общих интересов, исходя из поставленных ими условий.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джейк салливан, сша, вашингтон (штат)