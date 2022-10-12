https://ria.ru/20221012/kompensatsiya-1823354345.html

Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт

Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт - РИА Новости, 12.10.2022

Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт

Почти 80 тысяч пенсионеров в Московской области получают социальную меру поддержки по компенсации начислений за капремонт многоквартирного дома, говорится в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T13:28

2022-10-12T13:28

2022-10-12T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

капремонт

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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 80 тысяч пенсионеров в Московской области получают социальную меру поддержки по компенсации начислений за капремонт многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.Дополнительная мера по компенсации начисления за капитальный ремонт предусмотрена для одиноко проживающих или семьи неработающих пенсионеров старше 70 лет. При достижении этого возраста пенсионер получает 50% компенсацию, а жители, достигшие 80 лет – 100% компенсацию. С апреля текущего года льгота начисляется проактивно."Льготнику на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление в личный кабинет. Ему остается проверить данные и дать согласие. В Подмосковье свыше 78 тысяч пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

https://ria.ru/20220929/predpriyatiya-1820378725.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, капремонт