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Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт - РИА Новости, 12.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221012/kompensatsiya-1823354345.html
Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт
Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт - РИА Новости, 12.10.2022
Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт
Почти 80 тысяч пенсионеров в Московской области получают социальную меру поддержки по компенсации начислений за капремонт многоквартирного дома, говорится в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:28
2022-10-12T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
капремонт
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 80 тысяч пенсионеров в Московской области получают социальную меру поддержки по компенсации начислений за капремонт многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.Дополнительная мера по компенсации начисления за капитальный ремонт предусмотрена для одиноко проживающих или семьи неработающих пенсионеров старше 70 лет. При достижении этого возраста пенсионер получает 50% компенсацию, а жители, достигшие 80 лет – 100% компенсацию. С апреля текущего года льгота начисляется проактивно."Льготнику на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление в личный кабинет. Ему остается проверить данные и дать согласие. В Подмосковье свыше 78 тысяч пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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московская область (подмосковье), общество, капремонт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Капремонт
13:28 12.10.2022
 

Почти 80 тысяч пенсионеров Подмосковья получают компенсацию за капремонт

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Почти 80 тысяч пенсионеров в Московской области получают социальную меру поддержки по компенсации начислений за капремонт многоквартирного дома, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
Дополнительная мера по компенсации начисления за капитальный ремонт предусмотрена для одиноко проживающих или семьи неработающих пенсионеров старше 70 лет. При достижении этого возраста пенсионер получает 50% компенсацию, а жители, достигшие 80 лет – 100% компенсацию. С апреля текущего года льгота начисляется проактивно.
"Льготнику на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление в личный кабинет. Ему остается проверить данные и дать согласие. В Подмосковье свыше 78 тысяч пенсионеров получают компенсацию за капитальный ремонт", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоКапремонт
 
 
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