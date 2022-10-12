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На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве - РИА Новости, 12.10.2022
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На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве - РИА Новости, 12.10.2022
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве
Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как РИА Новости, 12.10.2022
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юрий ушаков
астана
снг
в мире
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет Астане 14 октября."Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Ушаков журналистам.
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юрий ушаков, астана, снг, в мире, россия
Юрий Ушаков, Астана, СНГ, В мире, Россия
17:11 12.10.2022 (обновлено: 17:12 12.10.2022)
 
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве

Ушаков: комиссию по правам человека СНГ создадут на саммите глав государств в Астане

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
Заседание Совета глав государств СНГ пройдет Астане 14 октября.
"Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Ушаков журналистам.
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Юрий УшаковАстанаСНГВ миреРоссия
 
 
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