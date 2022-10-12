https://ria.ru/20221012/komissiya-1823453521.html

На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве

На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве - РИА Новости, 12.10.2022

На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве

Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:11

2022-10-12T17:11

2022-10-12T17:12

юрий ушаков

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет Астане 14 октября."Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html

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юрий ушаков, астана, снг, в мире, россия