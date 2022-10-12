https://ria.ru/20221012/komissiya-1823453521.html
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве - РИА Новости, 12.10.2022
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве
Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:11
2022-10-12T17:11
2022-10-12T17:12
юрий ушаков
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снг
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россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Комиссия по правам человека СНГ будет создана на заседании Совета глав государств содружества с целью противодействия попыткам Запада использовать эту сферу как инструмент политического давления, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.Заседание Совета глав государств СНГ пройдет Астане 14 октября."Будет принято решение о запуске работы Комиссии по правам человека СНГ. Создание такой структуры обусловлено необходимостью противодействовать попыткам Запада использовать правочеловеческую тематику в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал Ушаков журналистам.
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юрий ушаков, астана, снг, в мире, россия
Юрий Ушаков, Астана, СНГ, В мире, Россия
17:11 12.10.2022 (обновлено: 17:12 12.10.2022)
На саммите глав СНГ создадут комиссию по правам человека в Содружестве
Ушаков: комиссию по правам человека СНГ создадут на саммите глав государств в Астане