Рейтинг@Mail.ru
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией
КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:58
2022-10-12T14:11
в мире
россия
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/22/1552992274_0:86:3037:1794_1920x0_80_0_0_6cf066c62920c4dace497e054edf238b.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в опубликованной в среду статье в правительственной газете "Минчжу Чосон" ("Демократическая Корея").Текст статьи приводит на своем сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Под заголовком "Развивающиеся изо дня в день корейско-российские отношения дружбы" газета выражает уверенность в том, что эти связи "и в будущем будут непрерывно развиваться в соответствии с чаяниями народов двух стран"."В сегодняшнем мире, где деспотизм и произвол империализма усиливаются изо дня в день, КНДР и Россия еще решительнее придерживаются позиции в том, чтобы не допустить никаких действий, попирающих суверенитет, и укрепляют взаимную поддержку и солидарность", - пишет "Минчжу Чосон"."Непрерывное укрепление и развитие отношений дружбы между КНДР и Россией, устремленные к самостоятельности и миру, отвечают интересам не только двух стран, но имеют важное значение в содействии развитию здоровых международных отношений", - заключает газета.Советский Союз первым установил с КНДР дипломатические отношения 12 октября 1948 года.
https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823202899.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/22/1552992274_305:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_546271d134d83f6d931e62013e33da98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея)
13:58 12.10.2022 (обновлено: 14:11 12.10.2022)
 
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией

В КНДР в годовщину установления отношений с Россией заявили о намерении развивать дружбу

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР во Владивостоке
Флаги России и КНДР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в опубликованной в среду статье в правительственной газете "Минчжу Чосон" ("Демократическая Корея").
Текст статьи приводит на своем сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Северокорейский лидер Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 01:21
Лидер КНДР заявил, что не считает нужным говорить с врагами
Под заголовком "Развивающиеся изо дня в день корейско-российские отношения дружбы" газета выражает уверенность в том, что эти связи "и в будущем будут непрерывно развиваться в соответствии с чаяниями народов двух стран".
"В сегодняшнем мире, где деспотизм и произвол империализма усиливаются изо дня в день, КНДР и Россия еще решительнее придерживаются позиции в том, чтобы не допустить никаких действий, попирающих суверенитет, и укрепляют взаимную поддержку и солидарность", - пишет "Минчжу Чосон".
"Непрерывное укрепление и развитие отношений дружбы между КНДР и Россией, устремленные к самостоятельности и миру, отвечают интересам не только двух стран, но имеют важное значение в содействии развитию здоровых международных отношений", - заключает газета.
Советский Союз первым установил с КНДР дипломатические отношения 12 октября 1948 года.
Посольство Корейской Народно-Демократической Республики в РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 18:20Специальная военная операция на Украине
Посол КНДР выразил поддержку действиям России на Украине
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала