https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией - РИА Новости, 12.10.2022
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией
КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:58
2022-10-12T13:58
2022-10-12T14:11
в мире
россия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в опубликованной в среду статье в правительственной газете "Минчжу Чосон" ("Демократическая Корея").Текст статьи приводит на своем сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).Под заголовком "Развивающиеся изо дня в день корейско-российские отношения дружбы" газета выражает уверенность в том, что эти связи "и в будущем будут непрерывно развиваться в соответствии с чаяниями народов двух стран"."В сегодняшнем мире, где деспотизм и произвол империализма усиливаются изо дня в день, КНДР и Россия еще решительнее придерживаются позиции в том, чтобы не допустить никаких действий, попирающих суверенитет, и укрепляют взаимную поддержку и солидарность", - пишет "Минчжу Чосон"."Непрерывное укрепление и развитие отношений дружбы между КНДР и Россией, устремленные к самостоятельности и миру, отвечают интересам не только двух стран, но имеют важное значение в содействии развитию здоровых международных отношений", - заключает газета.Советский Союз первым установил с КНДР дипломатические отношения 12 октября 1948 года.
https://ria.ru/20221010/kndr-1822681868.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, кндр (северная корея)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея)
13:58 12.10.2022 (обновлено: 14:11 12.10.2022)
В КНДР приветствуют развитие дружбы и солидарности с Россией
В КНДР в годовщину установления отношений с Россией заявили о намерении развивать дружбу
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. КНДР приветствует развитие отношений дружбы и солидарности с Россией по случаю 74-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами, сообщается в опубликованной в среду статье в правительственной газете "Минчжу Чосон" ("Демократическая Корея").
Текст статьи приводит на своем сайте Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Под заголовком "Развивающиеся изо дня в день корейско-российские отношения дружбы" газета выражает уверенность в том, что эти связи "и в будущем будут непрерывно развиваться в соответствии с чаяниями народов двух стран".
"В сегодняшнем мире, где деспотизм и произвол империализма усиливаются изо дня в день, КНДР и Россия еще решительнее придерживаются позиции в том, чтобы не допустить никаких действий, попирающих суверенитет, и укрепляют взаимную поддержку и солидарность", - пишет "Минчжу Чосон".
"Непрерывное укрепление и развитие отношений дружбы между КНДР и Россией, устремленные к самостоятельности и миру, отвечают интересам не только двух стран, но имеют важное значение в содействии развитию здоровых международных отношений", - заключает газета.
Советский Союз первым установил с КНДР дипломатические отношения 12 октября 1948 года.