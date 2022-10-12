https://ria.ru/20221012/kitay-1823403942.html
Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре
Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре
Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:29
2022-10-12T15:29
2022-10-12T15:29
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая.В прошлом месяце производство автомобилей увеличилось на 28,1% в годовом выражении - до 2,67 миллиона единиц.По сравнению с августом этого года, в сентябре производство и продажи автомобилей выросли на 11,5% и 9,5%, соответственно.За первые девять месяцев 2022 года в Китае было продано 19,47 миллиона автомобилей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, экономика
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