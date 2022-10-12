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Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
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Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре
Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022
Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре
Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:29
2022-10-12T15:29
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая.В прошлом месяце производство автомобилей увеличилось на 28,1% в годовом выражении - до 2,67 миллиона единиц.По сравнению с августом этого года, в сентябре производство и продажи автомобилей выросли на 11,5% и 9,5%, соответственно.За первые девять месяцев 2022 года в Китае было продано 19,47 миллиона автомобилей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
15:29 12.10.2022
 

Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкДевушки на одной из улиц в Пекине
Девушки на одной из улиц в Пекине - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Девушки на одной из улиц в Пекине
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая.
В прошлом месяце производство автомобилей увеличилось на 28,1% в годовом выражении - до 2,67 миллиона единиц.
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По сравнению с августом этого года, в сентябре производство и продажи автомобилей выросли на 11,5% и 9,5%, соответственно.
За первые девять месяцев 2022 года в Китае было продано 19,47 миллиона автомобилей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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