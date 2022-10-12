https://ria.ru/20221012/kitay-1823403942.html

Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре

Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре - РИА Новости, 12.10.2022

Продажи автомобилей в Китае выросли на 25,7% в сентябре

Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:29

2022-10-12T15:29

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экономика

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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Продажи автомобилей в Китае в сентябре текущего года выросли на 25,7% в годовом исчислении - до 2,61 миллиона единиц, свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией автомобилестроительной промышленности Китая.В прошлом месяце производство автомобилей увеличилось на 28,1% в годовом выражении - до 2,67 миллиона единиц.По сравнению с августом этого года, в сентябре производство и продажи автомобилей выросли на 11,5% и 9,5%, соответственно.За первые девять месяцев 2022 года в Китае было продано 19,47 миллиона автомобилей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20221011/patenty-1823076575.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика