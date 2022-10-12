https://ria.ru/20221012/kitay-1823402933.html

Доклад: рост доходов жителей Китая шел вровень с экономическим ростом

Доклад: рост доходов жителей Китая шел вровень с экономическим ростом - РИА Новости, 12.10.2022

Доклад: рост доходов жителей Китая шел вровень с экономическим ростом

Рост доходов жителей Китая практически не отставал от темпов экономического роста страны в течение последнего десятилетия, а разрыв в доходах между городским и... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:28

2022-10-12T15:28

2022-10-12T15:28

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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Рост доходов жителей Китая практически не отставал от темпов экономического роста страны в течение последнего десятилетия, а разрыв в доходах между городским и сельским населением сократился, сообщило Государственное статистическое управление КНР /ГСУ/.В 2021 году располагаемый доход на душу населения в Китае составил 35128 юаней (около 4940 долларов США), что на 112,8% больше, чем в 2012 году. Как результат, среднегодовые номинальные темпы роста за 10 лет достигли 8,8%.После вычета ценовых факторов среднегодовые темпы реального роста составили 6,6%, что в целом соответствует темпам роста экономики, заявили в ГСУ.За 10 лет разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями сократился. Так, в 2021 году располагаемый доход на душу населения в городе составил 47412 юаней, что на 96,5% больше, чем в 2012 году. Располагаемый доход на душу населения на селе составил 18931 юань, увеличившись на 125,7% по сравнению с 2012 годом. В период с 2013 по 2021 год среднегодовой темп роста доходов населения сельских районов был на 1,7 процентных пункта выше, чем у населения городов.Потребительские возможности также расширились за последнее десятилетие. В 2021 году потребительские расходы жителей Китая на душу населения составили около 24100 юаней, на 99,9% больше, чем в 2012 году в номинальном выражении, или на 8% в среднегодовом исчислении.После вычета ценовых факторов темпы роста составили 67,4% в реальном выражении или 5,9% в среднегодовом исчислении.Помимо этого, коэффициент Энгеля также постепенно снижался. В 2021 году расходы на продукты питания, табак и алкоголь на душу населения в Китае составили 7178 юаней, что на 80,2% больше, чем в 2012 году, или на 6,8% в среднегодовом исчислении. Вместе с тем, доля расходов на вышеуказанные категории товаров в потребительских расходах (коэффициент Энгеля), снизилась с 33% в 2012 году до 29,8% в 2021 году, что на 3,2 процентных пункта меньше.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823352842.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика