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Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли рекордного уровня - РИА Новости, 12.10.2022
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Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли рекордного уровня
Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли рекордного уровня - РИА Новости, 12.10.2022
Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли рекордного уровня
С января по сентябрь текущего года инвестиции Китая в строительство объектов водного хозяйства выросли на 64,1% в годовом исчислении, до 823,6 миллиарда юаней... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:21
2022-10-12T15:21
россия-китай: главное
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экономика
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". С января по сентябрь текущего года инвестиции Китая в строительство объектов водного хозяйства выросли на 64,1% в годовом исчислении, до 823,6 миллиарда юаней (около 115,88 миллиарда долларов), что представляет собой исторический рекорд, заявил заместитель министра водного хозяйства КНР Лю Вэйпин.За указанный период в стране было запущено строительство 42 крупных гидротехнических сооружений. Сумма инвестиций в данные объекты составляет более 1,9 триллиона юаней, сообщил Лю Вэйпин на пресс-конференции.За первые девять месяцев 2022 года на стройках объектов водного хозяйства было задействовано 2,09 миллиона рабочих, включая 1,71 миллиона сельских жителей.С января по сентябрь этого года Китай уже инвестировал 800 миллиардов юаней в строительство объектов водного хозяйства, выполнив годовой план на три месяца раньше запланированного срока, отметил Лю Вэйпин."Это объясняется тем, что в процессе выполнения плана мы в полной мере руководствовались политическими мерами Госсовета КНР по стабилизации экономики и последующими политическими установками", -- сказал заместитель министра. Он добавил, что надлежащее использование финансовых ресурсов из разных источников, в том числе специальных облигаций местных правительств и общественного капитала, внесло положительный вклад в строительство вышеупомянутых объектов.Министерство водного хозяйства КНР продолжит прикладывать усилия по строительству инфраструктурных объектов водного хозяйства в четвертом квартале текущего года, чтобы в этом году инвестиции в данной сфере превысили триллион юаней.
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китай, экономика, москва
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Москва
15:21 12.10.2022
 

Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли рекордного уровня

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДамба на водохранилище Даньцзянкоу в Китае
Дамба на водохранилище Даньцзянкоу в Китае - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". С января по сентябрь текущего года инвестиции Китая в строительство объектов водного хозяйства выросли на 64,1% в годовом исчислении, до 823,6 миллиарда юаней (около 115,88 миллиарда долларов), что представляет собой исторический рекорд, заявил заместитель министра водного хозяйства КНР Лю Вэйпин.
За указанный период в стране было запущено строительство 42 крупных гидротехнических сооружений. Сумма инвестиций в данные объекты составляет более 1,9 триллиона юаней, сообщил Лю Вэйпин на пресс-конференции.
Хабин, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:17Россия-Китай: Главное
Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ
За первые девять месяцев 2022 года на стройках объектов водного хозяйства было задействовано 2,09 миллиона рабочих, включая 1,71 миллиона сельских жителей.
С января по сентябрь этого года Китай уже инвестировал 800 миллиардов юаней в строительство объектов водного хозяйства, выполнив годовой план на три месяца раньше запланированного срока, отметил Лю Вэйпин.
"Это объясняется тем, что в процессе выполнения плана мы в полной мере руководствовались политическими мерами Госсовета КНР по стабилизации экономики и последующими политическими установками", -- сказал заместитель министра. Он добавил, что надлежащее использование финансовых ресурсов из разных источников, в том числе специальных облигаций местных правительств и общественного капитала, внесло положительный вклад в строительство вышеупомянутых объектов.
Министерство водного хозяйства КНР продолжит прикладывать усилия по строительству инфраструктурных объектов водного хозяйства в четвертом квартале текущего года, чтобы в этом году инвестиции в данной сфере превысили триллион юаней.
 
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