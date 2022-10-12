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Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ - РИА Новости, 12.10.2022
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Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ
Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ - РИА Новости, 12.10.2022
Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ
В последние 10 лет статус провинции Хэйлунцзян в области торгово-экономического сотрудничества с Россией продолжает укрепляться. Торговля провинции с Россией... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:17
2022-10-12T14:17
россия-китай: главное
хэйлунцзян
экономика
россия
харбин
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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние 10 лет статус провинции Хэйлунцзян в области торгово-экономического сотрудничества с Россией продолжает укрепляться. Торговля провинции с Россией составляет более 60% от общего объема ее внешней торговли и около 15% от общего объема внешней торговли Китая с Россией, сообщили в Управлении коммерции Хэйлунцзян.По информации местного правительства, за первые восемь месяцев этого года товарооборот провинции с Россией вырос на 41% в годовом исчислении и превысил 117 миллиардов долларов.Как сообщили в Управлении коммерции провинции, с целью содействовать устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, особенно с Россией, были созданы Новый район Харбина, Харбинская комплексная бондовая зона, Пилотная зона развития и открытости Суйфэньхэ—Дуннин, три трансграничные пилотные зоны электронной торговли в Харбине, Суйфэньхэ и Хэйхэ, и другие объекты.Вместе с тем, ускоряются темпы строительства транспортных хабов в Хэйлунцзяне. Построено четыре новых хаба, такие как автомобильный на острове Хэйсяцзы (Большой Уссурийский), железнодорожный в Тунцзяне, автомобильный и пешеходный в Хэйхэ. В настоящее время в провинции работает 27 национальных хабов первого класса, в том числе 19 пограничных.
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хэйлунцзян, экономика, россия, харбин
Россия-Китай: Главное, Хэйлунцзян, Экономика, Россия, Харбин
14:17 12.10.2022
 

Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ

CC BY 3.0 / Fumihiko Ueno / Nangang, Harbin, Heilongjiang, ChinaХабин, провинция Хэйлунцзян
Хабин, провинция Хэйлунцзян - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY 3.0 / Fumihiko Ueno / Nangang, Harbin, Heilongjiang, China
Хабин, провинция Хэйлунцзян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние 10 лет статус провинции Хэйлунцзян в области торгово-экономического сотрудничества с Россией продолжает укрепляться. Торговля провинции с Россией составляет более 60% от общего объема ее внешней торговли и около 15% от общего объема внешней торговли Китая с Россией, сообщили в Управлении коммерции Хэйлунцзян.
По информации местного правительства, за первые восемь месяцев этого года товарооборот провинции с Россией вырос на 41% в годовом исчислении и превысил 117 миллиардов долларов.
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Как сообщили в Управлении коммерции провинции, с целью содействовать устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, особенно с Россией, были созданы Новый район Харбина, Харбинская комплексная бондовая зона, Пилотная зона развития и открытости Суйфэньхэ—Дуннин, три трансграничные пилотные зоны электронной торговли в Харбине, Суйфэньхэ и Хэйхэ, и другие объекты.
Вместе с тем, ускоряются темпы строительства транспортных хабов в Хэйлунцзяне. Построено четыре новых хаба, такие как автомобильный на острове Хэйсяцзы (Большой Уссурийский), железнодорожный в Тунцзяне, автомобильный и пешеходный в Хэйхэ. В настоящее время в провинции работает 27 национальных хабов первого класса, в том числе 19 пограничных.
 
Россия-Китай: ГлавноеХэйлунцзянЭкономикаРоссияХарбин
 
 
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