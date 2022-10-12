https://ria.ru/20221012/kheyluntszyan-1823351594.html

Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ

Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ - РИА Новости, 12.10.2022

Более 60% объема внешней торговли Хэйлунцзяня составляет торговля с РФ

В последние 10 лет статус провинции Хэйлунцзян в области торгово-экономического сотрудничества с Россией продолжает укрепляться. Торговля провинции с Россией... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

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МОСКВА, 12 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В последние 10 лет статус провинции Хэйлунцзян в области торгово-экономического сотрудничества с Россией продолжает укрепляться. Торговля провинции с Россией составляет более 60% от общего объема ее внешней торговли и около 15% от общего объема внешней торговли Китая с Россией, сообщили в Управлении коммерции Хэйлунцзян.По информации местного правительства, за первые восемь месяцев этого года товарооборот провинции с Россией вырос на 41% в годовом исчислении и превысил 117 миллиардов долларов.Как сообщили в Управлении коммерции провинции, с целью содействовать устойчивому развитию торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, особенно с Россией, были созданы Новый район Харбина, Харбинская комплексная бондовая зона, Пилотная зона развития и открытости Суйфэньхэ—Дуннин, три трансграничные пилотные зоны электронной торговли в Харбине, Суйфэньхэ и Хэйхэ, и другие объекты.Вместе с тем, ускоряются темпы строительства транспортных хабов в Хэйлунцзяне. Построено четыре новых хаба, такие как автомобильный на острове Хэйсяцзы (Большой Уссурийский), железнодорожный в Тунцзяне, автомобильный и пешеходный в Хэйхэ. В настоящее время в провинции работает 27 национальных хабов первого класса, в том числе 19 пограничных.

https://ria.ru/20221011/sotrudnichestvo-1823093728.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хэйлунцзян, экономика, россия, харбин