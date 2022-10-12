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В Канаде застрелили двух полицейских - РИА Новости, 12.10.2022
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В Канаде застрелили двух полицейских
В Канаде застрелили двух полицейских - РИА Новости, 12.10.2022
В Канаде застрелили двух полицейских
Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:00
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником произошло столкновение, нападавший был убит, двое полицейских скончались в больнице от огнестрельных ранений, сообщает местная полиция."Полиция отреагировала на беспорядки в доме ... в городе Иннисфил. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения внутри дома. Подозреваемый скончался в результате столкновения с полицией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Согласно документу, пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй сотрудник полиции находился на тот момент в критическом состоянии.Позднее на своей странице в Twitter полиция сообщила, что он также скончался от полученных ранений. "Полицейская служба с глубоким прискорбием сообщает общественности, что второй сотрудник, раненный при исполнении служебных обязанностей, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
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в мире, канада, онтарио
В мире, Канада, Онтарио
20:00 12.10.2022
 
В Канаде застрелили двух полицейских

В Канаде застрелили прибывших на вызов двух полицейских, нападавшего ликвидировали

© AFP 2022 / Cole BurstoПолиция в Канаде
Полиция в Канаде - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / Cole Bursto
Полиция в Канаде
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником произошло столкновение, нападавший был убит, двое полицейских скончались в больнице от огнестрельных ранений, сообщает местная полиция.
"Полиция отреагировала на беспорядки в доме ... в городе Иннисфил. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения внутри дома. Подозреваемый скончался в результате столкновения с полицией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Согласно документу, пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй сотрудник полиции находился на тот момент в критическом состоянии.
Позднее на своей странице в Twitter полиция сообщила, что он также скончался от полученных ранений. "Полицейская служба с глубоким прискорбием сообщает общественности, что второй сотрудник, раненный при исполнении служебных обязанностей, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
19:08
В США мужчина открыл стрельбу при задержании
 
В миреКанадаОнтарио
 
 
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