https://ria.ru/20221012/kanada-1823517290.html
В Канаде застрелили двух полицейских
В Канаде застрелили двух полицейских - РИА Новости, 12.10.2022
В Канаде застрелили двух полицейских
Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:00
2022-10-12T20:00
2022-10-12T20:00
в мире
канада
онтарио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823515763_0:42:3072:1769_1920x0_80_0_0_0c6270979eb6401d9517ea71aa6a7a16.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником произошло столкновение, нападавший был убит, двое полицейских скончались в больнице от огнестрельных ранений, сообщает местная полиция."Полиция отреагировала на беспорядки в доме ... в городе Иннисфил. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения внутри дома. Подозреваемый скончался в результате столкновения с полицией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Согласно документу, пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй сотрудник полиции находился на тот момент в критическом состоянии.Позднее на своей странице в Twitter полиция сообщила, что он также скончался от полученных ранений. "Полицейская служба с глубоким прискорбием сообщает общественности, что второй сотрудник, раненный при исполнении служебных обязанностей, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/strelba-1823507132.html
канада
онтарио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823515763_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_38bafb269c7a66b677c5ca3673e5bed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, онтарио
В Канаде застрелили двух полицейских
В Канаде застрелили прибывших на вызов двух полицейских, нападавшего ликвидировали
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником произошло столкновение, нападавший был убит, двое полицейских скончались в больнице от огнестрельных ранений, сообщает
местная полиция.
"Полиция отреагировала на беспорядки в доме ... в городе Иннисфил. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения внутри дома. Подозреваемый скончался в результате столкновения с полицией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.
Согласно документу, пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй сотрудник полиции находился на тот момент в критическом состоянии.
Позднее на своей странице в Twitter полиция сообщила, что он также скончался от полученных ранений. "Полицейская служба с глубоким прискорбием сообщает общественности, что второй сотрудник, раненный при исполнении служебных обязанностей, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.