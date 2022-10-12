https://ria.ru/20221012/kanada-1823517290.html

В Канаде застрелили двух полицейских

В Канаде застрелили двух полицейских - РИА Новости, 12.10.2022

В Канаде застрелили двух полицейских

Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:00

2022-10-12T20:00

2022-10-12T20:00

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Сотрудники полиции канадского города Иннисфил в провинции Онтарио прибыли на вызов в один из местных жилых домов, между правоохранителями и злоумышленником произошло столкновение, нападавший был убит, двое полицейских скончались в больнице от огнестрельных ранений, сообщает местная полиция."Полиция отреагировала на беспорядки в доме ... в городе Иннисфил. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения внутри дома. Подозреваемый скончался в результате столкновения с полицией", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.Согласно документу, пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй сотрудник полиции находился на тот момент в критическом состоянии.Позднее на своей странице в Twitter полиция сообщила, что он также скончался от полученных ранений. "Полицейская служба с глубоким прискорбием сообщает общественности, что второй сотрудник, раненный при исполнении служебных обязанностей, скончался от полученных травм", - говорится в сообщении.

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