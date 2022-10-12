https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html

Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России

Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России - РИА Новости, 12.10.2022

Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России

Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T16:17

2022-10-12T16:17

2022-10-12T19:31

специальная военная операция на украине

россия

ольга качура

донецкая народная республика

общество

владимир путин

ситуация в днр и лнр

донбасс

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно."Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. <...> Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что, согласно документам, за время командования Качуры в подразделении не было потерь, но, "к сожалению, ее саму уберечь не удалось".По словам Карабет, ее брат, который учится в 11-м классе, после окончания школы планирует поступить в военное училище. Сама Елена заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать Родину.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке. Погибла 3 августа при артобстреле. С воинскими почестями 4 августа была похоронена на аллее Героев кладбища "Донецкое море". В этот же день Путин присвоил ей звание Героя России. Она также изображена на барельефе Саур-Могилы.

https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html

https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html

россия

донецкая народная республика

донбасс

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Путин передает звезду Героя РФ дочери Ольги Качуры, погибшей на Донбассе Президент РФ в среду встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), которая была посмертно награждена звездой Героя России, и передал ей награду. 2022-10-12T16:17 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ольга качура, донецкая народная республика, общество, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс