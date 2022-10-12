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Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России - РИА Новости, 12.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России - РИА Новости, 12.10.2022
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:17
2022-10-12T19:31
специальная военная операция на украине
россия
ольга качура
донецкая народная республика
общество
владимир путин
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно."Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. &lt;...&gt; Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что, согласно документам, за время командования Качуры в подразделении не было потерь, но, "к сожалению, ее саму уберечь не удалось".По словам Карабет, ее брат, который учится в 11-м классе, после окончания школы планирует поступить в военное училище. Сама Елена заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать Родину.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке. Погибла 3 августа при артобстреле. С воинскими почестями 4 августа была похоронена на аллее Героев кладбища "Донецкое море". В этот же день Путин присвоил ей звание Героя России. Она также изображена на барельефе Саур-Могилы.
https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html
https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html
россия
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Путин передает звезду Героя РФ дочери Ольги Качуры, погибшей на Донбассе
Президент РФ в среду встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), которая была посмертно награждена звездой Героя России, и передал ей награду.
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россия, ольга качура, донецкая народная республика, общество, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ольга Качура, Донецкая Народная Республика, Общество, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
16:17 12.10.2022 (обновлено: 19:31 12.10.2022)
 
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России

Путин передал Елене Карабет, дочери погибшей Ольги Качуры, звезду Героя России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно.
"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. <...> Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье", — сказал глава государства.
Алексей Ковалев - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 14:52
Путин посмертно наградил министра сельского хозяйства Херсонской области
Путин подчеркнул, что, согласно документам, за время командования Качуры в подразделении не было потерь, но, "к сожалению, ее саму уберечь не удалось".
"Хотелось бы вас искренне поблагодарить. Для меня большая честь сегодня находиться тут, встретиться лично с вами. Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду. К сожалению, она погибла, защищая нашу Родину", — сказала Карабет.
По словам Карабет, ее брат, который учится в 11-м классе, после окончания школы планирует поступить в военное училище. Сама Елена заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать Родину.
Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке. Погибла 3 августа при артобстреле. С воинскими почестями 4 августа была похоронена на аллее Героев кладбища "Донецкое море". В этот же день Путин присвоил ей звание Героя России. Она также изображена на барельефе Саур-Могилы.
Алексей Катериничев - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 12:25
Путин присвоил звание Героя России погибшему при обстреле Херсона чиновнику
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияОльга КачураДонецкая Народная РеспубликаОбществоВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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