https://ria.ru/20221012/kachura-1823425203.html
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России - РИА Новости, 12.10.2022
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T16:17
2022-10-12T16:17
2022-10-12T19:31
специальная военная операция на украине
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ольга качура
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владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно."Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. <...> Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье", — сказал глава государства.Путин подчеркнул, что, согласно документам, за время командования Качуры в подразделении не было потерь, но, "к сожалению, ее саму уберечь не удалось".По словам Карабет, ее брат, который учится в 11-м классе, после окончания школы планирует поступить в военное училище. Сама Елена заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать Родину.Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке. Погибла 3 августа при артобстреле. С воинскими почестями 4 августа была похоронена на аллее Героев кладбища "Донецкое море". В этот же день Путин присвоил ей звание Героя России. Она также изображена на барельефе Саур-Могилы.
https://ria.ru/20221007/nagrada-1822241169.html
https://ria.ru/20221001/katerinichev-1820827402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин передает звезду Героя РФ дочери Ольги Качуры, погибшей на Донбассе
Президент РФ в среду встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной "Корса"), которая была посмертно награждена звездой Героя России, и передал ей награду.
2022-10-12T16:17
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PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга качура, донецкая народная республика, общество, владимир путин, ситуация в днр и лнр, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ольга Качура, Донецкая Народная Республика, Общество, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донбасс
16:17 12.10.2022 (обновлено: 19:31 12.10.2022)
Путин передал дочери погибшей Ольги Качуры звезду Героя России
Путин передал Елене Карабет, дочери погибшей Ольги Качуры, звезду Героя России
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Ольги Качуры (позывной Корса), звезду Героя России, которой ее мать была награждена посмертно.
"Передаю вам государственную награду России, которая была присуждена вашей маме. Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым, я бы сказал, для Донбасса, для Донецкой Республики, прежде всего. Ее очень многие любили, уважали. <...> Хочу, чтобы эта награда хранилась у вас, в вашей семье", — сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что, согласно документам, за время командования Качуры в подразделении не было потерь, но, "к сожалению, ее саму уберечь не удалось".
"Хотелось бы вас искренне поблагодарить. Для меня большая честь сегодня находиться тут, встретиться лично с вами. Хотелось бы, конечно, чтобы мама лично получила эту награду. К сожалению, она погибла, защищая нашу Родину", — сказала Карабет.
По словам Карабет, ее брат, который учится в 11-м классе, после окончания школы планирует поступить в военное училище. Сама Елена заявила, что хотела бы продолжить дело матери и защищать Родину.
Ольга Качура стояла у истоков создания Народной милиции ДНР
в 2014 году. Командовала дивизионом "Град" в Горловке, воевала в Иловайске, Дебальцево, Авдеевке
. Погибла 3 августа при артобстреле. С воинскими почестями 4 августа была похоронена на аллее Героев кладбища "Донецкое море". В этот же день Путин присвоил ей звание Героя России. Она также изображена на барельефе Саур-Могилы.