Рейтинг@Mail.ru
Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/izolyatsiya-1823520432.html
Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию
Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию - РИА Новости, 12.10.2022
Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию
Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать попыток западных государств "изолировать" Россию, по его словам, Дамаск будет РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T20:19
2022-10-12T20:19
в мире
бассам саббаг
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823519720_0:661:2048:1813_1920x0_80_0_0_17bc34abaeaeabda4de5fc9defb74d7b.jpg
ООН, 12 окт – РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать попыток западных государств "изолировать" Россию, по его словам, Дамаск будет голосовать против резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине, предложенной Албанией. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход", - сказал Саббаг. "Мы предостерегаем делегации от такой тенденции и призываем их отвергнуть эти усилия по изоляции России, проявлению двойных стандартов", - добавил он. Представители западных стран на заседании называют прошедшие референдумы "бутафорскими" и заявляют, что не будут их признавать.Говоря о прошедших референдумах, Саббаг заявил, что Дамаск признателен России за усилия по гарантированию стабильности и безопасности российского и украинского народов. "Россия принимает десятки тысяч украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь и открывает гуманитарные коридоры. Она также согласилась на выход судов с продовольствием с Украины", - отметил он.Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если, в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята. Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221011/izolyatsiya-1823220824.html
https://ria.ru/20221011/rossiya-1823009609.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823519720_0:469:2048:2005_1920x0_80_0_0_0e74c7edd4f28e2862e6ca0c665023f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бассам саббаг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Бассам Саббаг, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
20:19 12.10.2022
 
Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию

Постпред Сирии в ООН Саббаг призвал страны не поддерживать попытки изолировать Россию

CC BY 2.0 / OPCW / Постпред Сирии в ООН Бассам Саббаг
Постпред Сирии в ООН Бассам Саббаг - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY 2.0 / OPCW /
Постпред Сирии в ООН Бассам Саббаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 окт – РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать попыток западных государств "изолировать" Россию, по его словам, Дамаск будет голосовать против резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине, предложенной Албанией. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход", - сказал Саббаг. "Мы предостерегаем делегации от такой тенденции и призываем их отвергнуть эти усилия по изоляции России, проявлению двойных стандартов", - добавил он. Представители западных стран на заседании называют прошедшие референдумы "бутафорскими" и заявляют, что не будут их признавать.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:39
Глава ЕК заявила о необходимости "дальнейшей изоляции России"
Говоря о прошедших референдумах, Саббаг заявил, что Дамаск признателен России за усилия по гарантированию стабильности и безопасности российского и украинского народов. "Россия принимает десятки тысяч украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь и открывает гуманитарные коридоры. Она также согласилась на выход судов с продовольствием с Украины", - отметил он.
Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:23
Глава МИД Франции ответила на вопрос о дальнейших отношениях с Россией
Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если, в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята. Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
В миреБассам СаббагВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала