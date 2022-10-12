https://ria.ru/20221012/izolyatsiya-1823520432.html

Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию

Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию - РИА Новости, 12.10.2022

Постпред Сирии в ООН призвал страны не поддерживать изоляцию Россию

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать попыток западных государств "изолировать" Россию, по его словам, Дамаск будет РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T20:19

2022-10-12T20:19

2022-10-12T20:19

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ООН, 12 окт – РИА Новости. Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг призвал страны в Генассамблее не поддерживать попыток западных государств "изолировать" Россию, по его словам, Дамаск будет голосовать против резолюции, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях."Моя страна будет голосовать против резолюции по Украине, предложенной Албанией. Мы не говорим о голосовании против транспарентности или против шага Генассамблеи. Скорее мы хотим понять уровень давления, оказанный западными странами на страны-члены, с целью выражения враждебности в отношении РФ. Поэтому мы отвергаем этот подход", - сказал Саббаг. "Мы предостерегаем делегации от такой тенденции и призываем их отвергнуть эти усилия по изоляции России, проявлению двойных стандартов", - добавил он. Представители западных стран на заседании называют прошедшие референдумы "бутафорскими" и заявляют, что не будут их признавать.Говоря о прошедших референдумах, Саббаг заявил, что Дамаск признателен России за усилия по гарантированию стабильности и безопасности российского и украинского народов. "Россия принимает десятки тысяч украинских беженцев, оказывает гуманитарную помощь и открывает гуманитарные коридоры. Она также согласилась на выход судов с продовольствием с Украины", - отметил он.Западные страны подготовили для принятия в Генассамблее резолюцию, которая не признает референдумы и призывает все страны, международные организации и специализированные структуры ООН не признавать изменения статуса "Луганского, Донецкого, Херсонского и Запорожского регионов Украины". Также в тексте звучит призыв не признавать присоединение четырех регионов к РФ. Кроме того, Москву призывают немедленно вывести свои силы с Украины. В проекте резолюции выражается "приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ". Москву осуждают за якобы "организацию референдумов" и "попытку аннексии" ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.Как пояснили РИА Новости в офисе председателя ГА ООН, для принятия резолюции требуется две трети голосов от голосовавших. Голоса воздержавшихся и не участвующих в голосовании при принятии решения не учитываются. Таким образом, если, в голосовании примут участие, к примеру, всего три страны из 193 членов ООН, и две из них будут за, а одна против, резолюция будет принята. Ранее источники РИА Новости сообщили, что США и их партнеры активно уговаривают страны поддержать западный проект резолюции.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221011/izolyatsiya-1823220824.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1823009609.html

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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