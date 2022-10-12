https://ria.ru/20221012/inflyatsiya-1823508257.html

Инфляция в России замедлилась до 13,36 процента в год

Инфляция в России замедлилась до 13,36 процента в год - РИА Новости, 12.10.2022

Инфляция в России замедлилась до 13,36 процента в год

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% на 10 октября с 13,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:12

2022-10-12T19:12

2022-10-12T19:14

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,36% на 10 октября с 13,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 4 по 10 октября 2022 года инфляция составила 0,03%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 13,36% год к году", - говорится в документе.Как отмечает министерство, цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 1,1%, а на другие продовольственные товары цены снизились на 0,06% после околонулевого роста неделей ранее."В сегменте непродовольственных товаров цены на неделе с 4 по 10 октября не изменились (0,00% после роста на 0,02% неделей ранее). Продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы (минус 0,21% после минус 0,60% неделей ранее) и строительные материалы (минус 0,22% после минус 0,72%)", - указано в документе.Кроме того, в министерстве отметили, что в сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,05% за счет возобновления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы (рост на 1,30% после снижения на 0,62%).По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.

https://ria.ru/20221006/inflyatsiya-1821969690.html

https://ria.ru/20221012/es-1823370963.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)