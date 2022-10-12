"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине
Хуаньцю шибао: к конфликту на Украине привела империалистическая политика со стороны США
© AP Photo / Jose Luis MaganaСША
© AP Photo / Jose Luis Magana
США. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. Именно это и послужило причиной конфликта на Украине, заявил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для "Хуаньцю шибао".
“Заигравшись в войну, Штаты начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась. Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям. Это и есть непосредственная подоплека украинского конфликта”, — говорится в статье.
По мнению автора, конфликт на Украине говорит о том, что первобытная природа западной цивилизации не изменилась, а империализм по-прежнему остается источником мировых потрясений.
В статье подчеркивается, что после холодной войны США начали еще более беззастенчиво развязывать войны, а частота военных конфликтов стала на порядок выше, чем во времена противостояния СССР.
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“НАТО под руководством Соединенных Штатов расширилась с первоначальных 12 членов до 30, и ее империалистический экспансионистский характер не вызывает сомнений”, — отмечает автор.
Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, отметил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.
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