https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине

"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине - РИА Новости, 12.10.2022

"США слишком увлеклись": в Китае разоблачили подоплеку конфликта на Украине

США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. Именно это и послужило причиной конфликта на Украине, заявил декан... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T02:45

2022-10-12T02:45

2022-10-12T02:45

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. США слишком увлеклись политикой экспансионизма и империализма, проводимой с помощью НАТО. Именно это и послужило причиной конфликта на Украине, заявил декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для "Хуаньцю шибао".По мнению автора, конфликт на Украине говорит о том, что первобытная природа западной цивилизации не изменилась, а империализм по-прежнему остается источником мировых потрясений.В статье подчеркивается, что после холодной войны США начали еще более беззастенчиво развязывать войны, а частота военных конфликтов стала на порядок выше, чем во времена противостояния СССР.“НАТО под руководством Соединенных Штатов расширилась с первоначальных 12 членов до 30, и ее империалистический экспансионистский характер не вызывает сомнений”, — отмечает автор.Владимир Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал такой шаг несвоевременным, а генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, отметил, что, несмотря на неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", решение о принятии новых стран в альянс должно приниматься всеми его членами консенсусно. Он добавил, что блок сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Ранее в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Теперь, как подчеркнул глава государства, со стороны Вашингтона в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В Кремле неоднократно заявляли, что у Москвы нет планов по применению ядерного оружия. Путин подчеркивал: в ядерной войне не может быть победителей. Недоброжелатели России должны знать, что у нее есть такое оружие, однако Москва никому не угрожает, заявлял он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, украина, нато, в мире, китай, россия