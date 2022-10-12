https://ria.ru/20221012/gruzovik-1823371722.html

Грузия заявила, что подорвавший Крымский мост грузовик не проходил таможню

Грузия заявила, что подорвавший Крымский мост грузовик не проходил таможню - РИА Новости, 12.10.2022

Грузия заявила, что подорвавший Крымский мост грузовик не проходил таможню

Грузовик, фигурирующий в подрыве Крымского моста, не проходил таможенную границу Грузии, заявил в среду журналистам заместитель министра финансов Георгий... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:12

2022-10-12T14:12

2022-10-12T14:12

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ТБИЛИСИ, 12 окт - РИА Новости. Грузовик, фигурирующий в подрыве Крымского моста, не проходил таможенную границу Грузии, заявил в среду журналистам заместитель министра финансов Георгий Какауридзе.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека."Слышны определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований. Ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами не пересекал таможенную границу. Если кто-то будет утверждать, что он пересек госграницу, начнется расследование и виновные лица будут привлечены к ответственности. Однако я не считаю, что должен оправдываться за то, что кто-то это сказал. Я знаю, что он (грузовик - ред.) не пересекал таможенную границу", - заявил Какауридзе журналистам.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (г. Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

https://ria.ru/20221012/terakt-1823331400.html

https://ria.ru/20221011/krym-1823209514.html

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в мире, грузия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чп на крымском мосту, украина, россия