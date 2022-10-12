https://ria.ru/20221012/goroda-1823173831.html

Эксперты назвали пять малых городов России с "характером"

Эксперты назвали пять малых городов России с "характером" - РИА Новости, 12.10.2022

Эксперты назвали пять малых городов России с "характером"

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, назвали пятерку малых исторических городов России "с характером", которые... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T06:13

2022-10-12T06:13

2022-10-12T06:13

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, назвали пятерку малых исторических городов России "с характером", которые будут интересны для познавательного туризма, сообщает пресс-служба организации.ЧекалинЭто самый маленький город России, в нем проживают около 900 человек. Местным неоднократно предлагали сменить статус города на сельский, но они неизменно отказывались. Таков характер. Чекалин основан на высоком берегу Оки на месте Девягорска, сожженного татарами в XIII веке. Есть версия, что именно его, а не Козельск нападавшие назвали "злым" городом. С 1565 года он (тогда под названием Лихвин) и был крепостью в засечной черте. Расцвет города приходится на первую половину XIX века. Самые интересные памятники этого периода — остатки старинного Тюремного замка 1815 года, здание земской больницы в стиле модерн.В 1944 году город был переименован в честь 16-летнего героя-партизана Александра Чекалина, повешенного фашистами. На главной площади ему установлен памятник. В новом современном музее "Военные страницы Лихвина" есть экспозиция, посвященная его подвигу. Еще один новый современный музей "Лихвинская старина" в здании бывшего казначейства воссоздает картины расцвета города, в том числе и известной Лихвинской железной дороги.ПошехоньеНазвание города ассоциируется с сыром. Действительно, знаменитый сорт придумали именно на местном заводе. Пошехонье сегодня — город пяти рек и семи мостов. Одна из самых популярных легенд тут — о Водянике – местном водяном. В детской библиотеке есть даже экспозиция посвященная этому мифическому персонажу. Свой небольшой музей — "Топтыгин Дом" — и у медведя, другого местного героя.В пригороде расположилась любопытная экспозиция "Русь советская", где можно поучаствовать в аутентичных интерактивных программах. В самом центре Пошехонья находится Свято-Троицкий собор начала XVIII века и классические торговые ряды.Своеобразный непростой характер местных жителей, да еще и с чудинкой, ярко запечатлели историки и этнографы. Есть даже книга конца XVIII века "Анекдоты древних пошехонцев". Если повезет, можно попасть на развлекательную программу "Пошехоны-чудаки".ВеневГород официально насчитывает уже 650 лет. Археологи утверждают, что около 15 столетий назад здесь был один из центров культуры древних вятичей. В XVI здесь проходила граница Московского государства и "дикого поля". Визитной карточкой Венёва стала самая высокая в Тульской области колокольня Никольской церкви. Сохранились храмы XVII-XIX веков, построенные на средства богатых местных купцов. В Каменных палатах — самом старом здании города (конец XVII столетия) располагается Венёвский краеведческий музей.Неравнодушным жителям и краеведам удалось в последние десять лет вдохнуть в город новую жизнь. Вкусным образом этого возрождения стала "булочка-венёвка" в виде буквы "В", напомнившая о славе местных хлебопеков. Окрестности не менее интересны для посещения: почитаемый источник "12 ключей", Свято-Никольский монастырь, заложенный в карстовых пещерах на берегу реки Осётр, Гурьевские каменоломни протяженностью 100-200 километров.БоровскБоровск – это место, где история целыми пластами открывается гостям, и обнаруживать эти пласты очень увлекательно. Именно этот город был местом ссылки староверов – протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой. Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, главная местная достопримечательность, основан в XV веке, а его храмы расписывал сам Дионисий.В Боровске есть музей-квартира Константина Циолковского. Здесь он 12 лет преподавал в школе и уже начинал "присматриваться" к космосу. Своеобразие места подчеркивают современные настенные фрески местного художника Владимира Овчинникова – среди них есть даже "Глобус Боровска". Еще город стал знаменитым, когда несколько лет назад активные граждане показали характер — не дали снести целые кварталы старинных домов.ВязьмаВязьма несколько столетий была пограничным городом и это наложило отпечаток на его историю, культуру и характер. Она находится на Старой Смоленской дороге — своеобразном памятнике войны с Наполеоном. В честь Отечественной войны 1812 года здесь установлены несколько монументов, в том числе памятник Перновскому полку гренадеров, которые первыми ворвались в оккупированный французами город. Есть также памятник генералу Михаилу Ефремову и бойцам 33-й армии, погибшим в Вяземском котле весной 1942 года.Ажурная шатровая Церковь Одигитрии XVII века в Иоанно-Предтеченском монастыре — жемчужина старинной архитектуры. От Вяземского кремля XVII века сохранилась только кряжистая Спасская башня.И обязательно надо попробовать вкусный символ города – вяземский пряник.

https://ria.ru/20211021/tula-1755342050.html

https://ria.ru/20200827/venev-1576228816.html

https://ria.ru/20220921/borovsk-1818236392.html

https://ria.ru/20200422/1570276636.html

боровск

вязьма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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