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Эксперты назвали пять малых городов России с "характером" - РИА Новости, 12.10.2022
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Туризм
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Эксперты назвали пять малых городов России с "характером"
Эксперты назвали пять малых городов России с "характером" - РИА Новости, 12.10.2022
Эксперты назвали пять малых городов России с "характером"
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, назвали пятерку малых исторических городов России "с характером", которые... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T06:13
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, назвали пятерку малых исторических городов России "с характером", которые будут интересны для познавательного туризма, сообщает пресс-служба организации.ЧекалинЭто самый маленький город России, в нем проживают около 900 человек. Местным неоднократно предлагали сменить статус города на сельский, но они неизменно отказывались. Таков характер. Чекалин основан на высоком берегу Оки на месте Девягорска, сожженного татарами в XIII веке. Есть версия, что именно его, а не Козельск нападавшие назвали "злым" городом. С 1565 года он (тогда под названием Лихвин) и был крепостью в засечной черте. Расцвет города приходится на первую половину XIX века. Самые интересные памятники этого периода — остатки старинного Тюремного замка 1815 года, здание земской больницы в стиле модерн.В 1944 году город был переименован в честь 16-летнего героя-партизана Александра Чекалина, повешенного фашистами. На главной площади ему установлен памятник. В новом современном музее "Военные страницы Лихвина" есть экспозиция, посвященная его подвигу. Еще один новый современный музей "Лихвинская старина" в здании бывшего казначейства воссоздает картины расцвета города, в том числе и известной Лихвинской железной дороги.ПошехоньеНазвание города ассоциируется с сыром. Действительно, знаменитый сорт придумали именно на местном заводе. Пошехонье сегодня — город пяти рек и семи мостов. Одна из самых популярных легенд тут — о Водянике – местном водяном. В детской библиотеке есть даже экспозиция посвященная этому мифическому персонажу. Свой небольшой музей — "Топтыгин Дом" — и у медведя, другого местного героя.В пригороде расположилась любопытная экспозиция "Русь советская", где можно поучаствовать в аутентичных интерактивных программах. В самом центре Пошехонья находится Свято-Троицкий собор начала XVIII века и классические торговые ряды.Своеобразный непростой характер местных жителей, да еще и с чудинкой, ярко запечатлели историки и этнографы. Есть даже книга конца XVIII века "Анекдоты древних пошехонцев". Если повезет, можно попасть на развлекательную программу "Пошехоны-чудаки".ВеневГород официально насчитывает уже 650 лет. Археологи утверждают, что около 15 столетий назад здесь был один из центров культуры древних вятичей. В XVI здесь проходила граница Московского государства и "дикого поля". Визитной карточкой Венёва стала самая высокая в Тульской области колокольня Никольской церкви. Сохранились храмы XVII-XIX веков, построенные на средства богатых местных купцов. В Каменных палатах — самом старом здании города (конец XVII столетия) располагается Венёвский краеведческий музей.Неравнодушным жителям и краеведам удалось в последние десять лет вдохнуть в город новую жизнь. Вкусным образом этого возрождения стала "булочка-венёвка" в виде буквы "В", напомнившая о славе местных хлебопеков. Окрестности не менее интересны для посещения: почитаемый источник "12 ключей", Свято-Никольский монастырь, заложенный в карстовых пещерах на берегу реки Осётр, Гурьевские каменоломни протяженностью 100-200 километров.БоровскБоровск – это место, где история целыми пластами открывается гостям, и обнаруживать эти пласты очень увлекательно. Именно этот город был местом ссылки староверов – протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой. Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, главная местная достопримечательность, основан в XV веке, а его храмы расписывал сам Дионисий.В Боровске есть музей-квартира Константина Циолковского. Здесь он 12 лет преподавал в школе и уже начинал "присматриваться" к космосу. Своеобразие места подчеркивают современные настенные фрески местного художника Владимира Овчинникова – среди них есть даже "Глобус Боровска". Еще город стал знаменитым, когда несколько лет назад активные граждане показали характер — не дали снести целые кварталы старинных домов.ВязьмаВязьма несколько столетий была пограничным городом и это наложило отпечаток на его историю, культуру и характер. Она находится на Старой Смоленской дороге — своеобразном памятнике войны с Наполеоном. В честь Отечественной войны 1812 года здесь установлены несколько монументов, в том числе памятник Перновскому полку гренадеров, которые первыми ворвались в оккупированный французами город. Есть также памятник генералу Михаилу Ефремову и бойцам 33-й армии, погибшим в Вяземском котле весной 1942 года.Ажурная шатровая Церковь Одигитрии XVII века в Иоанно-Предтеченском монастыре — жемчужина старинной архитектуры. От Вяземского кремля XVII века сохранилась только кряжистая Спасская башня.И обязательно надо попробовать вкусный символ города – вяземский пряник.
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туризм, новости - туризм, туристы, боровск, вязьма, венев, куда поехать в выходные, куда поехать
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Боровск, Вязьма, Венев, куда поехать в выходные, куда поехать
06:13 12.10.2022
 
Эксперты назвали пять малых городов России с "характером"

Эксперты ВШЭ назвали пять малых городов России с "характером" для познавательного туризма

© Pixabay / photochuБоровск
Боровск - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Pixabay / photochu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, занимающиеся проектами маркетинга территорий, назвали пятерку малых исторических городов России "с характером", которые будут интересны для познавательного туризма, сообщает пресс-служба организации.

Чекалин

Это самый маленький город России, в нем проживают около 900 человек. Местным неоднократно предлагали сменить статус города на сельский, но они неизменно отказывались. Таков характер.
Чекалин основан на высоком берегу Оки на месте Девягорска, сожженного татарами в XIII веке. Есть версия, что именно его, а не Козельск нападавшие назвали "злым" городом. С 1565 года он (тогда под названием Лихвин) и был крепостью в засечной черте.
Расцвет города приходится на первую половину XIX века. Самые интересные памятники этого периода — остатки старинного Тюремного замка 1815 года, здание земской больницы в стиле модерн.
© РИА Новости / Мария Савченко / Перейти в медиабанкЦерковь в городе Чекалин.
Церковь в городе Чекалин
1 из 3
Церковь в городе Чекалин.
© РИА Новости / Мария Савченко
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкДевушка на одной из улиц в городе Чекалин Тульской области.
Девушка на одной из улиц в городе Чекалин Тульской области
2 из 3
Девушка на одной из улиц в городе Чекалин Тульской области.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВид на храм и дома в городе Чекалин Тульской области.
Вид на храм и дома в городе Чекалин Тульской области
3 из 3
Вид на храм и дома в городе Чекалин Тульской области.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Церковь в городе Чекалин.
© РИА Новости / Мария Савченко
Перейти в медиабанк
2 из 3
Девушка на одной из улиц в городе Чекалин Тульской области.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Вид на храм и дома в городе Чекалин Тульской области.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
В 1944 году город был переименован в честь 16-летнего героя-партизана Александра Чекалина, повешенного фашистами. На главной площади ему установлен памятник. В новом современном музее "Военные страницы Лихвина" есть экспозиция, посвященная его подвигу. Еще один новый современный музей "Лихвинская старина" в здании бывшего казначейства воссоздает картины расцвета города, в том числе и известной Лихвинской железной дороги.
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Пошехонье

Название города ассоциируется с сыром. Действительно, знаменитый сорт придумали именно на местном заводе. Пошехонье сегодня — город пяти рек и семи мостов. Одна из самых популярных легенд тут — о Водянике – местном водяном. В детской библиотеке есть даже экспозиция посвященная этому мифическому персонажу. Свой небольшой музей — "Топтыгин Дом" — и у медведя, другого местного героя.
В пригороде расположилась любопытная экспозиция "Русь советская", где можно поучаствовать в аутентичных интерактивных программах.
В самом центре Пошехонья находится Свято-Троицкий собор начала XVIII века и классические торговые ряды.
CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Пешехонье центр / Cropped imageВид на город Пошехонье
Вид на город Пошехонье
1 из 2
Вид на город Пошехонье
CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Пешехонье центр / Cropped image
CC BY-SA 3.0 / ALLiGaToR144 / Земская управаЗемская управа в городе Пошехонье
Земская управа в городе Пошехонье
2 из 2
Земская управа в городе Пошехонье
CC BY-SA 3.0 / ALLiGaToR144 / Земская управа
1 из 2
Вид на город Пошехонье
CC BY-SA 4.0 / Шелковников Евгений Анатольевич / Пешехонье центр / Cropped image
2 из 2
Земская управа в городе Пошехонье
CC BY-SA 3.0 / ALLiGaToR144 / Земская управа
Своеобразный непростой характер местных жителей, да еще и с чудинкой, ярко запечатлели историки и этнографы. Есть даже книга конца XVIII века "Анекдоты древних пошехонцев". Если повезет, можно попасть на развлекательную программу "Пошехоны-чудаки".

Венев

Город официально насчитывает уже 650 лет. Археологи утверждают, что около 15 столетий назад здесь был один из центров культуры древних вятичей. В XVI здесь проходила граница Московского государства и "дикого поля".
Визитной карточкой Венёва стала самая высокая в Тульской области колокольня Никольской церкви. Сохранились храмы XVII-XIX веков, построенные на средства богатых местных купцов. В Каменных палатах — самом старом здании города (конец XVII столетия) располагается Венёвский краеведческий музей.
© Фото : Правительство Тульской области / ВКонтактеНиколаевская колокольня в городе Венев
Николаевская колокольня в городе Венев
1 из 2
Николаевская колокольня в городе Венев
© Фото : Правительство Тульской области / ВКонтакте
CC BY-SA 3.0 / Aleksandr Avakimov / Памятник - "Паровоз Черепановых"Памятник "Паровоз Черепановых" на железнодорожной станции в городе Венев
Памятник Паровоз Черепановых на железнодорожной станции в городе Венев
2 из 2
Памятник "Паровоз Черепановых" на железнодорожной станции в городе Венев
CC BY-SA 3.0 / Aleksandr Avakimov / Памятник - "Паровоз Черепановых"
1 из 2
Николаевская колокольня в городе Венев
© Фото : Правительство Тульской области / ВКонтакте
2 из 2
Памятник "Паровоз Черепановых" на железнодорожной станции в городе Венев
CC BY-SA 3.0 / Aleksandr Avakimov / Памятник - "Паровоз Черепановых"
Неравнодушным жителям и краеведам удалось в последние десять лет вдохнуть в город новую жизнь. Вкусным образом этого возрождения стала "булочка-венёвка" в виде буквы "В", напомнившая о славе местных хлебопеков.
Окрестности не менее интересны для посещения: почитаемый источник "12 ключей", Свято-Никольский монастырь, заложенный в карстовых пещерах на берегу реки Осётр, Гурьевские каменоломни протяженностью 100-200 километров.
Покровская (Никольская) церковь и колокольня - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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Боровск

Боровск – это место, где история целыми пластами открывается гостям, и обнаруживать эти пласты очень увлекательно. Именно этот город был местом ссылки староверов – протопопа Аввакума, боярыни Морозовой, которая погибла здесь вместе с сестрой.
Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, главная местная достопримечательность, основан в XV веке, а его храмы расписывал сам Дионисий.
© Фото : Администрация города Боровска

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь
1 из 3

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь

© Фото : Администрация города Боровска
© РИА Новости / Светлана Баева

Фреска на спортивную тему в Боровске

Фреска на спортивную тему в Боровске
2 из 3

Фреска на спортивную тему в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Виды в Боровске

Виды в Боровске
3 из 3

Виды в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь

© Фото : Администрация города Боровска
2 из 3

Фреска на спортивную тему в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Виды в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
В Боровске есть музей-квартира Константина Циолковского. Здесь он 12 лет преподавал в школе и уже начинал "присматриваться" к космосу.
Своеобразие места подчеркивают современные настенные фрески местного художника Владимира Овчинникова – среди них есть даже "Глобус Боровска".
Еще город стал знаменитым, когда несколько лет назад активные граждане показали характер — не дали снести целые кварталы старинных домов.
Дома в Боровске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Вязьма

Вязьма несколько столетий была пограничным городом и это наложило отпечаток на его историю, культуру и характер. Она находится на Старой Смоленской дороге — своеобразном памятнике войны с Наполеоном.
В честь Отечественной войны 1812 года здесь установлены несколько монументов, в том числе памятник Перновскому полку гренадеров, которые первыми ворвались в оккупированный французами город.
© Depositphotos / kotomitiВид на Вязьму
Вид на Вязьму
1 из 3
Вид на Вязьму
© Depositphotos / kotomiti
© Depositphotos / kotomitiВязьма, монастырь Иоанна Крестителя
Вязьма, монастырь Иоанна Крестителя
2 из 3
Вязьма, монастырь Иоанна Крестителя
© Depositphotos / kotomiti
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области.
Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области
3 из 3
Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 3
Вид на Вязьму
© Depositphotos / kotomiti
2 из 3
Вязьма, монастырь Иоанна Крестителя
© Depositphotos / kotomiti
3 из 3
Вид на Одигитриевскую церковь Иоанно-Предтеченского монастыря в городе Вязьма Смоленской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Есть также памятник генералу Михаилу Ефремову и бойцам 33-й армии, погибшим в Вяземском котле весной 1942 года.
Ажурная шатровая Церковь Одигитрии XVII века в Иоанно-Предтеченском монастыре — жемчужина старинной архитектуры. От Вяземского кремля XVII века сохранилась только кряжистая Спасская башня.
И обязательно надо попробовать вкусный символ города – вяземский пряник.
Вид на Вязьму - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля 2020, 08:00Туризм
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