https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html

Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"

Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 12.10.2022

Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"

Россия продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время займется строительством перспективных проектов, в частности,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:55

2022-10-12T14:55

2022-10-12T14:56

экономика

владимир путин

россия

москва

сила сибири (газопровод)

монголия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время займется строительством перспективных проектов, в частности, монгольского участка "Силы Сибири — 2", сообщил президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнем их строительство, включая такие перспективные проекты как "Сила Сибири — 2" и его монгольский участок "Союз Восток", а также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы, продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов", - заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html

россия

москва

монголия

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Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия, москва, сила сибири (газопровод), монголия