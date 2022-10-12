https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html
Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"
Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2" - РИА Новости, 12.10.2022
Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"
Россия продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время займется строительством перспективных проектов, в частности,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:55
2022-10-12T14:55
2022-10-12T14:56
экономика
владимир путин
россия
москва
сила сибири (газопровод)
монголия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время займется строительством перспективных проектов, в частности, монгольского участка "Силы Сибири — 2", сообщил президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнем их строительство, включая такие перспективные проекты как "Сила Сибири — 2" и его монгольский участок "Союз Восток", а также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы, продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов", - заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220917/gaz-1817521027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, москва, сила сибири (газопровод), монголия
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва, Сила Сибири (газопровод), Монголия
14:55 12.10.2022 (обновлено: 14:56 12.10.2022)
Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"
Путин: Россия в ближайшее время начнет строительство в Монголии участка "Силы Сибири — 2"
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Россия продолжит наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки, в ближайшее время займется строительством перспективных проектов, в частности, монгольского участка "Силы Сибири — 2", сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И, конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры, и начнем их строительство, включая такие перспективные проекты как "Сила Сибири — 2" и его монгольский участок "Союз Восток", а также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы, продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов", - заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.