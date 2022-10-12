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Миллер допустил, что вторая нитка "Северного потока — 2" тоже повреждена - РИА Новости, 12.10.2022
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Миллер допустил, что вторая нитка "Северного потока — 2" тоже повреждена
Миллер допустил, что вторая нитка "Северного потока — 2" тоже повреждена - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер допустил, что вторая нитка "Северного потока — 2" тоже повреждена
Вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:51
2022-10-12T15:27
экономика
авария на "северных потоках"
северный поток — 2
алексей миллер
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.По его словам, "Газпром" до сих пор так и не допустили к месту аварии. По мнению главы компании, "это такие штрихи к портрету"."Действительно, вторая нитка, нитка "Б", "Северного потока 2" находится под давлением. Может быть, у нее есть повреждения, но абсолютно точно, она не повреждена, и там нет утечек газа", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823326087.html
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экономика, авария на "северных потоках", северный поток — 2, алексей миллер
Экономика, Авария на "Северных потоках", Северный поток — 2, Алексей Миллер
14:51 12.10.2022 (обновлено: 15:27 12.10.2022)
 
Миллер допустил, что вторая нитка "Северного потока — 2" тоже повреждена

Миллер: вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней нет утечек

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в медиабанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Вторая нитка "Северного потока 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.
По его словам, "Газпром" до сих пор так и не допустили к месту аварии. По мнению главы компании, "это такие штрихи к портрету".
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В Сербии назвали утечку на "Дружбе" продолжением ЧП на "Северных потоках"
"Действительно, вторая нитка, нитка "Б", "Северного потока 2" находится под давлением. Может быть, у нее есть повреждения, но абсолютно точно, она не повреждена, и там нет утечек газа", - сказал он в ходе выступления на Российской энергетической неделе.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаАвария на "Северных потоках"Северный поток — 2Алексей Миллер
 
 
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