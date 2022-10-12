https://ria.ru/20221012/gaz-1823515886.html
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 12.10.2022
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:57
2022-10-12T19:57
2022-10-12T19:57
европа
экономика
природный газ
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF достигли ценового минимума в первые минуты торгов - 1558,5 доллара за тысячу кубометров (–0,9%). В течение дня котировки поднимались до 1616,4 доллара (+2,8%), а к закрытию снизили темпы роста, опустившись до 1602,1 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Динамика приводится от расчётной цены вторника - 1572,5 доллара за тысячу кубометров.Цены 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (−14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но ещё в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823512399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, экономика, природный газ, цены, в мире
Европа, Экономика, Природный газ, Цены, В мире
Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,9%, превысив 1600 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости.
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в среду выросли на 1,9%, превысив отметку в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE
.
Ближайшие - с поставкой в ноябре - фьючерсы по индексу TTF достигли ценового минимума в первые минуты торгов - 1558,5 доллара за тысячу кубометров (–0,9%). В течение дня котировки поднимались до 1616,4 доллара (+2,8%), а к закрытию снизили темпы роста, опустившись до 1602,1 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Динамика приводится от расчётной цены вторника - 1572,5 доллара за тысячу кубометров.
Цены 10 октября впервые с конца июня опустились ниже 1450 долларов за тысячу кубометров. При этом они в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне.
Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных ICE, снизилась до 2093 долларов (−14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Но ещё в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.