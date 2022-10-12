https://ria.ru/20221012/gaz-1823469741.html

Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт

Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт - РИА Новости, 12.10.2022

Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт

Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:35

2022-10-12T17:35

2022-10-12T17:38

в мире

авария на "северных потоках"

турция

россия

черное море

владимир путин

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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин ранее в среду на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Турция имеет жизненно важное значение (для России - ред.). Как и в "сделке" с зерном, так и в переговорах по украинскому кризису. Россия склонна получать помощь от Турции и отводить ей определенную роль. Ей нужны такие страны, как Турция, которые обеспечивают баланс. Путин пытается пробиться к энергетическим целям через Турцию. Нет никаких проблем с пропускной способностью поставок газа через Турцию", - сказал Озтюрк в эфире гостелеканала TRT Haber.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823394139.html

https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822982258.html

турция

россия

черное море

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в мире, авария на "северных потоках", турция, россия, черное море, владимир путин