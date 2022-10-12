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Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт
Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт - РИА Новости, 12.10.2022
Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт
Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:35
2022-10-12T17:38
в мире
авария на "северных потоках"
турция
россия
черное море
владимир путин
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк.Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин ранее в среду на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Турция имеет жизненно важное значение (для России - ред.). Как и в "сделке" с зерном, так и в переговорах по украинскому кризису. Россия склонна получать помощь от Турции и отводить ей определенную роль. Ей нужны такие страны, как Турция, которые обеспечивают баланс. Путин пытается пробиться к энергетическим целям через Турцию. Нет никаких проблем с пропускной способностью поставок газа через Турцию", - сказал Озтюрк в эфире гостелеканала TRT Haber.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/turtsiya-1823394139.html
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в мире, авария на "северных потоках", турция, россия, черное море, владимир путин
В мире, Авария на "Северных потоках", Турция, Россия, Черное море, Владимир Путин
17:35 12.10.2022 (обновлено: 17:38 12.10.2022)
 
Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию, считает эксперт

Аналитик центра SETA Озтюрк: Россия способна без проблем поставлять газ через Турцию

© Фото : Pexels/Aydın KirazФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Фото : Pexels/Aydın Kiraz
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 12 окт – РИА Новости. Проблем с пропускной способностью для поставок российского газа через Турцию нет, считает эксперт турецкого аналитического центра SETA Бильгехан Озтюрк.
Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию, заявил президент Владимир Путин ранее в среду на форуме "Российская энергетическая неделя". Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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В Минэнерго Турции заявили о возможности создания газового хаба
"Турция имеет жизненно важное значение (для России - ред.). Как и в "сделке" с зерном, так и в переговорах по украинскому кризису. Россия склонна получать помощь от Турции и отводить ей определенную роль. Ей нужны такие страны, как Турция, которые обеспечивают баланс. Путин пытается пробиться к энергетическим целям через Турцию. Нет никаких проблем с пропускной способностью поставок газа через Турцию", - сказал Озтюрк в эфире гостелеканала TRT Haber.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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В миреАвария на "Северных потоках"ТурцияРоссияЧерное мореВладимир Путин
 
 
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