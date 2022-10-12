https://ria.ru/20221012/gaz-1823406882.html
Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа
Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа - РИА Новости, 12.10.2022
Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал неоригинальной идею создания картеля потребителей газа, заявив, что Россия не станет играть по чужим правилам. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:34
2022-10-12T15:34
2022-10-12T15:34
экономика
алексей миллер
россия
газпром
цены на нефть
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал неоригинальной идею создания картеля потребителей газа, заявив, что Россия не станет играть по чужим правилам."Какие еще предложения звучат: давайте сделаем картель потребителей. Неоригинальное предложение", - сказал Миллер, выступая на Российской энергетической неделе."Вы знаете, мы играем в игры по правилам, которые придумали мы, и не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках. А вот знаете, некоторые эксперты говорят о том, что просто некое упоминание о возможности создания газового ОПЕК - это очень серьезная инвестиция в газовые цены", - добавил глава "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей миллер, россия, газпром, цены на нефть
Экономика, Алексей Миллер, Россия, Газпром, Цены на нефть
Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа
Глава "Газпрома" Миллер назвал идею создания картеля потребителей газа неоригинальной