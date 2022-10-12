https://ria.ru/20221012/gaz-1823406882.html

Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа

Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа - РИА Новости, 12.10.2022

Миллер рассказал, почему не одобряет идею картеля потребителей газа

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал неоригинальной идею создания картеля потребителей газа, заявив, что Россия не станет играть по чужим правилам. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:34

2022-10-12T15:34

2022-10-12T15:34

экономика

алексей миллер

россия

газпром

цены на нефть

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал неоригинальной идею создания картеля потребителей газа, заявив, что Россия не станет играть по чужим правилам."Какие еще предложения звучат: давайте сделаем картель потребителей. Неоригинальное предложение", - сказал Миллер, выступая на Российской энергетической неделе."Вы знаете, мы играем в игры по правилам, которые придумали мы, и не играем в игры по правилам, которые придумали не мы. Не было никаких картелей потребителей на наших ключевых рынках. А вот знаете, некоторые эксперты говорят о том, что просто некое упоминание о возможности создания газового ОПЕК - это очень серьезная инвестиция в газовые цены", - добавил глава "Газпрома".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, алексей миллер, россия, газпром, цены на нефть