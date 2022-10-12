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Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
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Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак
Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022
Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак
Других поставщиков газа кроме России по "Северному потоку", "Турецкому потоку" и "Ямал-Европе" быть не может, заявил на Российской энергетической неделе... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:33
2022-10-12T14:59
россия
группа газ
турецкий поток
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Других поставщиков газа кроме России по "Северному потоку", "Турецкому потоку" и "Ямал-Европе" быть не может, заявил на Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Александр Новак."Если это газопроводы, такие как "Северный поток" например, или "Турецкий поток", или газопровод "Ямал-Европа" - очевидно, что в данном случае других поставщиков, кроме России, кроме "Газпрома", по данной инфраструктуре быть не может", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, группа газ, турецкий поток, экономика
Россия, Группа ГАЗ, Турецкий поток, Экономика
14:33 12.10.2022 (обновлено: 14:59 12.10.2022)
 
Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак

Вице-премьер Новак: только Россия может поставлять газ по "Турецкому" и "Северным потокам"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Других поставщиков газа кроме России по "Северному потоку", "Турецкому потоку" и "Ямал-Европе" быть не может, заявил на Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если это газопроводы, такие как "Северный поток" например, или "Турецкий поток", или газопровод "Ямал-Европа" - очевидно, что в данном случае других поставщиков, кроме России, кроме "Газпрома", по данной инфраструктуре быть не может", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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РоссияГруппа ГАЗТурецкий потокЭкономика
 
 
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