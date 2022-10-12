https://ria.ru/20221012/gaz-1823381803.html

Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак

Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак - РИА Новости, 12.10.2022

Только Россия может поставлять газ по "Северным потокам", заявил Новак

Других поставщиков газа кроме России по "Северному потоку", "Турецкому потоку" и "Ямал-Европе" быть не может, заявил на Российской энергетической неделе... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:33

2022-10-12T14:33

2022-10-12T14:59

россия

группа газ

турецкий поток

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Других поставщиков газа кроме России по "Северному потоку", "Турецкому потоку" и "Ямал-Европе" быть не может, заявил на Российской энергетической неделе вице-премьер РФ Александр Новак."Если это газопроводы, такие как "Северный поток" например, или "Турецкий поток", или газопровод "Ямал-Европа" - очевидно, что в данном случае других поставщиков, кроме России, кроме "Газпрома", по данной инфраструктуре быть не может", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823364276.html

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россия, группа газ, турецкий поток, экономика