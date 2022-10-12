https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html

Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны

Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны - РИА Новости, 12.10.2022

Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны

Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:18

2022-10-12T14:18

2022-10-12T14:18

экономика

сша

россия

европа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин."Но есть и риски еще дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, европа, владимир путин