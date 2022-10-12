Рейтинг@Mail.ru
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны - РИА Новости, 12.10.2022
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:18
2022-10-12T14:18
экономика
сша
россия
европа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин."Но есть и риски еще дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, европа, владимир путин
Экономика, США, Россия, Европа, Владимир Путин
14:18 12.10.2022
 
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны

Путин: любые поставки газа от США могут "уплыть" в другие регионы мира из-за большей цены

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин.
"Но есть и риски еще дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Резервуар с сжиженным природным газом на терминале для отгрузки в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 08:00
Диверсии на "Северных потоках" не помогли рынку СПГ
 
ЭкономикаСШАРоссияЕвропаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала