https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны - РИА Новости, 12.10.2022
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:18
2022-10-12T14:18
2022-10-12T14:18
экономика
сша
россия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин."Но есть и риски еще дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, европа, владимир путин
Экономика, США, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
Путин: любые поставки газа от США могут "уплыть" в другие регионы мира из-за большей цены
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Поставки газа из США ненадежны, так как они могут "уплыть" в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения, заявил президент России Владимир Путин.
"Но есть и риски еще дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут "уплыть" в другие регионы мира, и мы это кстати наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.