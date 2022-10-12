https://ria.ru/20221012/evrosoyuz-1823463025.html

СМИ: ЕС согласовал создание миссии для обучения украинских военных в Европе

СМИ: ЕС согласовал создание миссии для обучения украинских военных в Европе - РИА Новости, 12.10.2022

СМИ: ЕС согласовал создание миссии для обучения украинских военных в Европе

Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:27

2022-10-12T17:27

2022-10-12T17:52

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Евросоюз согласовал создание миссии для обучения украинских военных на территории европейских стран, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатические источники и проект документа.Соглашение достигнуто постпредами стран-членов ЕС в Брюсселе и, как ожидается, будет окончательно одобрено на встрече министров иностранных дел в Люксембурге в понедельник, 17 октября.По словам двух дипломатов, только "на начальном этапе" обучение в рамках миссии пройдут 15 тысяч военных.Соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров в каждой стране-организаторе миссии. О своей готовности выполнять эти функции уже сообщили Польша и Германия. Миссия будет финансироваться из средств Европейского фонда мира (EPF), отмечает агентство.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявлял, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных, но при этом заверил в готовности ЕС добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, "если позволят обстоятельства". официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что создание Евросоюзом миссии военной помощи Украине закрепит за ним статус участника конфликта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221009/ukraina-1822645091.html

https://ria.ru/20221012/svo-1823268290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европа, евросоюз, украина, вооруженные силы украины