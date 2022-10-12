https://ria.ru/20221012/evrokomissiya-1823310001.html

ЕК представит новый пакет предложений по энергетике

ЕК представит новый пакет предложений по энергетике - РИА Новости, 12.10.2022

ЕК представит новый пакет предложений по энергетике

Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам,... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T11:05

2022-10-12T11:05

2022-10-12T11:07

цены на нефть

кадри симсон

прага

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по приезде на совет министров энергетики стран ЕС в Праге, заявление транслировалось на сайте ЕК.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений."Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.Еврокомиссия представит свои идеи на совете министров в среду."Я ожидаю, что сегодня министры выскажут свое мнение, а на следующей неделе Еврокомиссия выйдет с еще одним пакетом предложений", - добавила еврокомиссар.

https://ria.ru/20221007/energorynok-1822337198.html

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цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии