https://ria.ru/20221012/evrokomissiya-1823310001.html
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике - РИА Новости, 12.10.2022
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:05
2022-10-12T11:05
2022-10-12T11:07
цены на нефть
кадри симсон
прага
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по приезде на совет министров энергетики стран ЕС в Праге, заявление транслировалось на сайте ЕК.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений."Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.Еврокомиссия представит свои идеи на совете министров в среду."Я ожидаю, что сегодня министры выскажут свое мнение, а на следующей неделе Еврокомиссия выйдет с еще одним пакетом предложений", - добавила еврокомиссар.
https://ria.ru/20221007/energorynok-1822337198.html
прага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:05 12.10.2022 (обновлено: 11:07 12.10.2022)
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике
Еврокомиссар Симсон: ЕК представит новый пакет предложений по энергетике