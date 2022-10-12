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ЕК представит новый пакет предложений по энергетике - РИА Новости, 12.10.2022
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ЕК представит новый пакет предложений по энергетике
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике - РИА Новости, 12.10.2022
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике
Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам,... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T11:05
2022-10-12T11:07
цены на нефть
кадри симсон
прага
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по приезде на совет министров энергетики стран ЕС в Праге, заявление транслировалось на сайте ЕК.Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений."Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.Еврокомиссия представит свои идеи на совете министров в среду."Я ожидаю, что сегодня министры выскажут свое мнение, а на следующей неделе Еврокомиссия выйдет с еще одним пакетом предложений", - добавила еврокомиссар.
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цены на нефть, кадри симсон, прага, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Кадри Симсон, Прага, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
11:05 12.10.2022 (обновлено: 11:07 12.10.2022)
 
ЕК представит новый пакет предложений по энергетике

Еврокомиссар Симсон: ЕК представит новый пакет предложений по энергетике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ПРАГА, 12 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит новый пакет предложений по сокращению спроса на энергию, снижению цен на газ и совместным его закупкам, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по приезде на совет министров энергетики стран ЕС в Праге, заявление транслировалось на сайте ЕК.
Она отметила, что Еврокомиссия работает над новыми предложениями в сфере энергетики, которые сосредоточены вокруг четырех направлений.
"Первое - мы будем побуждать к снижению спроса, второе - мы обеспечим солидарность между странами-членами. Мы также совершим интервенцию в сфере цен на газ и будем способствовать совместным закупкам газа", - сказала Симсон.
Еврокомиссия представит свои идеи на совете министров в среду.
"Я ожидаю, что сегодня министры выскажут свое мнение, а на следующей неделе Еврокомиссия выйдет с еще одним пакетом предложений", - добавила еврокомиссар.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 18:31
Еврокомиссия подготовит реформу энергорынка к следующему саммиту ЕС
 
Цены на нефтьКадри СимсонПрагаЕврокомиссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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