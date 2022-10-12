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"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США - РИА Новости, 12.10.2022
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"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США
"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США - РИА Новости, 12.10.2022
"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США
Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T22:05
2022-10-12T23:37
в мире
экономика
цены на нефть
олаф шольц
европа
сша
китай
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь."Стоит отметить, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о своем недовольстве в отношении США", — обратил внимание журналист, назвав это "пробуждением в суровой реальности".Так, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции из-за того, что он может привести к "серьезной войне тарифов", напомнил автор статьи. Он также привел слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.Ху Сицзинь отметил, что в вопросах обеспечения безопасности Европейский союз сильно зависит от Америки, тогда как последняя попросту наживается на проблемах европейцев."Американские компании могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка", — подчеркнул обозреватель. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html
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в мире, экономика, цены на нефть, олаф шольц, европа, сша, китай, евросоюз, германия
В мире, Экономика, Цены на нефть, Олаф Шольц, Европа, США, Китай, Евросоюз, Германия
22:05 12.10.2022 (обновлено: 23:37 12.10.2022)
 
"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США

GT: Европа разочаровалась в США из-за завышенных цен на газ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь.
"Стоит отметить, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о своем недовольстве в отношении США", — обратил внимание журналист, назвав это "пробуждением в суровой реальности".
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Так, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции из-за того, что он может привести к "серьезной войне тарифов", напомнил автор статьи. Он также привел слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.
"Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США", — говорится в публикации.
Ху Сицзинь отметил, что в вопросах обеспечения безопасности Европейский союз сильно зависит от Америки, тогда как последняя попросту наживается на проблемах европейцев.
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"Американские компании могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка", — подчеркнул обозреватель.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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