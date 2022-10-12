22:05 12.10.2022 (обновлено: 23:37 12.10.2022)
"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США
GT: Европа разочаровалась в США из-за завышенных цен на газ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь.
"Стоит отметить, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о своем недовольстве в отношении США", — обратил внимание журналист, назвав это "пробуждением в суровой реальности".
Так, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции из-за того, что он может привести к "серьезной войне тарифов", напомнил автор статьи. Он также привел слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.
"Если Европа не изменит своей позиции, то превратится из глобального игрока в вассала США", — говорится в публикации.
Ху Сицзинь отметил, что в вопросах обеспечения безопасности Европейский союз сильно зависит от Америки, тогда как последняя попросту наживается на проблемах европейцев.
"Американские компании могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка", — подчеркнул обозреватель.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.