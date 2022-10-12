https://ria.ru/20221012/es-1823538876.html

"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США

"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США - РИА Новости, 12.10.2022

"Они проснулись". В Китае заметили перемену в отношении стран ЕС к США

Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T22:05

2022-10-12T22:05

2022-10-12T23:37

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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Страны — члены Европейского союза стали проявлять все большую обеспокоенность из-за американской экономической политики, пишет обозреватель Global Times Ху Сицзинь."Стоит отметить, что Германия и Франция, как и Евросоюз в целом, стали открыто заявлять о своем недовольстве в отношении США", — обратил внимание журналист, назвав это "пробуждением в суровой реальности".Так, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал принятый в Соединенных Штатах закон о снижении инфляции из-за того, что он может привести к "серьезной войне тарифов", напомнил автор статьи. Он также привел слова европейского комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровски, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.Ху Сицзинь отметил, что в вопросах обеспечения безопасности Европейский союз сильно зависит от Америки, тогда как последняя попросту наживается на проблемах европейцев."Американские компании могут получать более 100 миллионов долларов за каждый контейнеровоз с СПГ, направляющийся в Европу. Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка", — подчеркнул обозреватель. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

https://ria.ru/20221012/putin-1823519534.html

https://ria.ru/20221012/politika-1823076659.html

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в мире, экономика, цены на нефть, олаф шольц, европа, сша, китай, евросоюз, германия