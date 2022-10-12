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NYT: инфляция заставила британскую молодежь возвращаться к родителям - РИА Новости, 12.10.2022
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NYT: инфляция заставила британскую молодежь возвращаться к родителям
NYT: инфляция заставила британскую молодежь возвращаться к родителям - РИА Новости, 12.10.2022
NYT: инфляция заставила британскую молодежь возвращаться к родителям
Молодежь Великобритании надеялась на то, что они смогут жить полной жизнью после двух лет пандемии, однако кризис заставляет их возвращаться к совместному... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:10
2022-10-12T14:10
великобритания
москва
европа
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Молодежь Великобритании надеялась на то, что они смогут жить полной жизнью после двух лет пандемии, однако кризис заставляет их возвращаться к совместному проживанию с родителями, пишет The New York Times."Находясь лицом к лицу с постоянно растущими инфляцией и счетами за электроэнергию, а также с космическими ценами на жилье, многие молодые британцы, находясь в состоянии неуверенного перехода во взрослую жизнь, опасаются, что просто перескакивают из одного кризиса в другой", — говорится в материале."Зарплаты не растут, возможностей устроиться на работу все меньше", — приводит обозреватель газеты слова британской студентки Мэйси Грэттен.Аналитики утверждают, что шесть из десяти молодых британцев работают на низкооплачиваемых работах. "Инфляция ударяет по молодежи сильнее, чем по кому-либо", — прокомментировала Катрин Чапман, глава Фонда прожиточного минимума.Софи Хейл, главный экономист британского аналитического центра "the Resolution Foundation", сообщила изданию, что 70% населения в возрасте от 20 до 30 лет имеют на своих сберегательных счетах суммы, не превышающие их месячного заработка, тогда как среди старшего населения такие маленькие сбережения свойственны только для 20%.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20221011/inflyatsiya-1823147729.html
https://ria.ru/20221012/energiya-1823365509.html
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великобритания, москва, европа, инфляция
Великобритания, Москва, Европа, Инфляция
14:10 12.10.2022
 
NYT: инфляция заставила британскую молодежь возвращаться к родителям

NYT пишет, что инфляция вынуждает молодежь в Британии возвращаться жить к родителям

© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Молодежь Великобритании надеялась на то, что они смогут жить полной жизнью после двух лет пандемии, однако кризис заставляет их возвращаться к совместному проживанию с родителями, пишет The New York Times.
"Находясь лицом к лицу с постоянно растущими инфляцией и счетами за электроэнергию, а также с космическими ценами на жилье, многие молодые британцы, находясь в состоянии неуверенного перехода во взрослую жизнь, опасаются, что просто перескакивают из одного кризиса в другой", — говорится в материале.
"Зарплаты не растут, возможностей устроиться на работу все меньше", — приводит обозреватель газеты слова британской студентки Мэйси Грэттен.
Аналитики утверждают, что шесть из десяти молодых британцев работают на низкооплачиваемых работах. "Инфляция ударяет по молодежи сильнее, чем по кому-либо", — прокомментировала Катрин Чапман, глава Фонда прожиточного минимума.
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Софи Хейл, главный экономист британского аналитического центра "the Resolution Foundation", сообщила изданию, что 70% населения в возрасте от 20 до 30 лет имеют на своих сберегательных счетах суммы, не превышающие их месячного заработка, тогда как среди старшего населения такие маленькие сбережения свойственны только для 20%.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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