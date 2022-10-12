https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823395660.html
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок - РИА Новости, 12.10.2022
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
экономика
европа
россия
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет весь объем, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html
https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, москва
Экономика, Европа, Россия, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Москва
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
Путин: ЕС упрекает Россию в надежности, но та выполняет все контракты по поставкам газа
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет весь объем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.
"Хочу напомнить, кто тогда пришел на помощь Европе и направил поставки, дополнительные поставки газа на европейский рынок. Россия. Однако, руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом, напротив, считают возможным упрекать нас в надежности. Мы что ли отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем, весь объем в рамках контрактов поставляем", - сказал Путин.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.