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Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок - РИА Новости, 12.10.2022
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок
Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T15:09
2022-10-12T15:09
экономика
европа
россия
владимир путин
северный поток
северный поток — 2
москва
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет весь объем, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, европа, россия, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, москва
Экономика, Европа, Россия, Владимир Путин, Северный поток, Северный поток — 2, Москва
15:09 12.10.2022
 
Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок

Путин: ЕС упрекает Россию в надежности, но та выполняет все контракты по поставкам газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлавный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей
Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Главный терминал трубопровода Gazela в чешском поселении Брандов рядом с немецкой границей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет весь объем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:18
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
"Хочу напомнить, кто тогда пришел на помощь Европе и направил поставки, дополнительные поставки газа на европейский рынок. Россия. Однако, руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом, напротив, считают возможным упрекать нас в надежности. Мы что ли отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объем, весь объем в рамках контрактов поставляем", - сказал Путин.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:55
Путин анонсировал строительство монгольского участка "Силы Сибири — 2"
 
ЭкономикаЕвропаРоссияВладимир ПутинСеверный потокСеверный поток — 2Москва
 
 
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