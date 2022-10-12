https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823395660.html

Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок

Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок - РИА Новости, 12.10.2022

Путин ответил на упреки Европы в надежности энергопоставок

Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:09

2022-10-12T15:09

2022-10-12T15:09

экономика

европа

россия

владимир путин

северный поток

северный поток — 2

москва

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Лидеры европейских стран считают возможным упрекать Россию в надежности энергопоставок, хотя Москва выполняет все обязательства в рамках контрактов и поставляет весь объем, заявил президент РФ Владимир Путин.Выступая на Российской энергетической неделе, он напомнил о том, как совсем недавно американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823374021.html

https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, владимир путин, северный поток, северный поток — 2, москва