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Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб
Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб
Президент России Владимир Путин, говоря о возможном введении "потолка цен" на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:27
2022-10-12T14:27
экономика
россия
владимир путин
сша
европа
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможном введении "потолка цен" на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб."Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".По сообщению Gulf News, США пытаются заручиться поддержкой ограничения цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Но в то время как страны "большой семерки" поддержали эти усилия, другие страны, такие как Индия и Китай, так и остались крупными потребителями российской нефти, а ряд развивающихся стран отказался занять твердую позицию против России.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, владимир путин, сша, европа
Экономика, Россия, Владимир Путин, США, Европа
14:27 12.10.2022
 
Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб

Путин: Россия не будет действовать себе в ущерб, если введут потолок цен на энергоресурсы

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможном введении "потолка цен" на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет действовать себе в ущерб.
"Тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, а мы в такой парадигме в политической сфере живем уже десятилетиями, хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб. Имейте в виду", - сказал Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".
По сообщению Gulf News, США пытаются заручиться поддержкой ограничения цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Но в то время как страны "большой семерки" поддержали эти усилия, другие страны, такие как Индия и Китай, так и остались крупными потребителями российской нефти, а ряд развивающихся стран отказался занять твердую позицию против России.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинСШАЕвропа
 
 
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