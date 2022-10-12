https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823376623.html
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин
Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:22
2022-10-12T14:22
2022-10-12T23:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", — подчеркнул глава государства.США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.В России в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без поставок.Как ранее заявил Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221005/neft-1821835922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, США
14:22 12.10.2022 (обновлено: 23:48 12.10.2022)
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин
Путин заявил об отказе России поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", — подчеркнул глава государства.
США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия
и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.
В России в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без поставок.
Как ранее заявил Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.