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Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин
Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:22
2022-10-12T23:48
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", — подчеркнул глава государства.США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.В России в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без поставок.Как ранее заявил Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, США
14:22 12.10.2022 (обновлено: 23:48 12.10.2022)
 
Россия не будет поставлять энергоресурсы в ущерб себе, заявил Путин

Путин заявил об отказе России поставлять энергоресурсы ограничивающим на них цены странам

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россия не будет поставлять энергоресурсы странам по ценам, которые они сами на них установят, заявил президент Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", — подчеркнул глава государства.
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5 октября, 21:49Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей
США выступили с идеей установить лимит цен на российскую нефть, чтобы лишить Москву доходов от энергоносителей. Это предложение поддержали страны "Большой семерки", но такие крупные потребители, как Индия и Китай, а также многие развивающиеся страны к ним не присоединились.
В России в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без поставок.
Как ранее заявил Путин, Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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