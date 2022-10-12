Рейтинг@Mail.ru
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823368698.html
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:06
2022-10-12T14:29
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_e68c495f6502287a5ea803cd85aa9fe3.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию (с энергоресурсами) не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов", - сказал Путин в ходе выступления.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798730537_0:425:2163:2048_1920x0_80_0_0_582446cf33c441c7a92ed1fc8e19a3eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
14:06 12.10.2022 (обновлено: 14:29 12.10.2022)
 
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами

Путин: интервенции и распечатывание резервов не исправят ситуацию с энергоресурсами

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте
Добыча нефти в Северной Дакоте - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию (с энергоресурсами) не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов", - сказал Путин в ходе выступления.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала