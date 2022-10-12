https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823368698.html

Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами

Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами - РИА Новости, 12.10.2022

Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами

Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:06

2022-10-12T14:29

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию (с энергоресурсами) не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов", - сказал Путин в ходе выступления.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия