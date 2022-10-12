https://ria.ru/20221012/energoresursy-1823368698.html
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами - РИА Новости, 12.10.2022
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:06
2022-10-12T14:06
2022-10-12T14:29
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов ситуацию с энергоресурсами не исправят, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя"."Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию (с энергоресурсами) не исправят, свободных ресурсов в нужных объемах попросту нет. Вот в чем все дело, надо это понять в конце концов", - сказал Путин в ходе выступления.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия
14:06 12.10.2022 (обновлено: 14:29 12.10.2022)
Путин: распечатывание резервов не исправит ситуацию с энергоресурсами
Путин: интервенции и распечатывание резервов не исправят ситуацию с энергоресурсами