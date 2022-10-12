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Путин рассказал, кто получил выгоду от аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022
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Путин рассказал, кто получил выгоду от аварии на "Северных потоках"
Путин рассказал, кто получил выгоду от аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.10.2022
Путин рассказал, кто получил выгоду от аварии на "Северных потоках"
США после ситуации с подрывом газовых трубопроводов "Северные потоки" теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам - все понятно, кто получит от РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:54
2022-10-12T14:53
экономика
сша
европа
владимир путин
северный поток
россия
в мире
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США после ситуации с подрывом газовых трубопроводов "Северные потоки" теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам - все понятно, кто получит от произошедшего выгоду, заявил президент России Владимир Путин.Ранее он отметил, что сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства. Произошедшее на газопроводах "Северный поток" без сомнений является актом международного терроризма, отметил он."А также США конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам. Ну вот, как в приличных компаниях говорят - "highly likely", все понятно, все ясно, кто там за этим стоит и кто там выгодоприобретатели", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, сша, европа, владимир путин, северный поток, россия, в мире, авария на "северных потоках"
Экономика, США, Европа, Владимир Путин, Северный поток, Россия, В мире, Авария на "Северных потоках"
13:54 12.10.2022 (обновлено: 14:53 12.10.2022)
 
Путин рассказал, кто получил выгоду от аварии на "Северных потоках"

Путин: США могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам после ЧП на "Северных потоках"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США после ситуации с подрывом газовых трубопроводов "Северные потоки" теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам - все понятно, кто получит от произошедшего выгоду, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее он отметил, что сегодня мировая экономика и ТЭК переживают острый кризис, в частности, связанный с "откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка". Они руководствуются только своими геополитическими амбициями, уточнил глава государства. Произошедшее на газопроводах "Северный поток" без сомнений является актом международного терроризма, отметил он.
"А также США конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по более высоким ценам. Ну вот, как в приличных компаниях говорят - "highly likely", все понятно, все ясно, кто там за этим стоит и кто там выгодоприобретатели", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:18
Путин объяснил, почему поставки газа из США ненадежны
 
ЭкономикаСШАЕвропаВладимир ПутинСеверный потокРоссияВ миреАвария на "Северных потоках"
 
 
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