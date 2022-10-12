https://ria.ru/20221012/energonositeli-1823468641.html

Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей

Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей - РИА Новости, 12.10.2022

Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей

США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:34

2022-10-12T17:34

2022-10-12T17:46

сша

министерство финансов сша

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на глобальном энергетическом саммите."Наша цель здесь в Соединенных Штатах и по всему миру - это наращивать предложение энергоносителей", - заявил он.Он также отметил, что для США цены на энергоносители, включая автомобильное топливо, являются "безусловно важными", и, несмотря на снижение в последнее время, Вашингтон намерен добиваться их дальнейшего понижения.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, министерство финансов сша, цены на нефть