17:34 12.10.2022 (обновлено: 17:46 12.10.2022)
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей
Минфин США заявил, что будет добиваться дальнейшего снижения цен на энергоносители
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на глобальном энергетическом саммите.
"Наша цель здесь в Соединенных Штатах и по всему миру - это наращивать предложение энергоносителей", - заявил он.
Он также отметил, что для США цены на энергоносители, включая автомобильное топливо, являются "безусловно важными", и, несмотря на снижение в последнее время, Вашингтон намерен добиваться их дальнейшего понижения.
"Наша цель здесь в Соединенных Штатах и по всему миру - это наращивать предложение энергоносителей", - заявил он.
Он также отметил, что для США цены на энергоносители, включая автомобильное топливо, являются "безусловно важными", и, несмотря на снижение в последнее время, Вашингтон намерен добиваться их дальнейшего понижения.