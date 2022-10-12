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Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей - РИА Новости, 12.10.2022
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Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей - РИА Новости, 12.10.2022
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей
США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T17:34
2022-10-12T17:46
сша
министерство финансов сша
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на глобальном энергетическом саммите."Наша цель здесь в Соединенных Штатах и по всему миру - это наращивать предложение энергоносителей", - заявил он.Он также отметил, что для США цены на энергоносители, включая автомобильное топливо, являются "безусловно важными", и, несмотря на снижение в последнее время, Вашингтон намерен добиваться их дальнейшего понижения.
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сша, министерство финансов сша, цены на нефть
США, Министерство финансов США, Цены на нефть
17:34 12.10.2022 (обновлено: 17:46 12.10.2022)
 
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей

Минфин США заявил, что будет добиваться дальнейшего снижения цен на энергоносители

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. США стремятся наращивать объемы поставок энергоносителей в мире, заявил в среду заместитель министра финансов страны Уолли Адейемо во время выступления на глобальном энергетическом саммите.

"Наша цель здесь в Соединенных Штатах и по всему миру - это наращивать предложение энергоносителей", - заявил он.

Он также отметил, что для США цены на энергоносители, включая автомобильное топливо, являются "безусловно важными", и, несмотря на снижение в последнее время, Вашингтон намерен добиваться их дальнейшего понижения.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
14:27
Путин: Россия никогда не будет действовать себе в ущерб
 
СШАМинистерство финансов СШАЦены на нефть
 
 
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