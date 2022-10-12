https://ria.ru/20221012/elektrosnabzhenie-1823416817.html

Энергоснабжение ЗАЭС от внешней сети восстановили, заявил глава МАГАТЭ

Энергоснабжение ЗАЭС от внешней сети восстановили, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 12.10.2022

Энергоснабжение ЗАЭС от внешней сети восстановили, заявил глава МАГАТЭ

Энергоснабжение Запорожской АЭС от внешней сети, прерванное в результате обстрела, восстановлено, заявил в среду глава Международного агентства по атомной... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T15:56

2022-10-12T15:56

2022-10-12T15:57

в мире

рафаэль гросси

энергодар

днепр (город)

европа

запорожская аэс

магатэ

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ВЕНА, 12 окт - РИА Новости. Энергоснабжение Запорожской АЭС от внешней сети, прерванное в результате обстрела, восстановлено, заявил в среду глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Наша команда на месте сообщила мне, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Оператор ЗАЭС говорит, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, подчеркивая, насколько опасна ситуация. Нам срочно нужна зона защиты (вокруг ЗАЭС - ред.)", - написал Гросси в соцсети Twitter.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221009/zaes-1822599635.html

энергодар

днепр (город)

европа

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в мире, рафаэль гросси, энергодар, днепр (город), европа, запорожская аэс, магатэ