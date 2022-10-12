https://ria.ru/20221012/elektrichestvo-1823337597.html
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества - РИА Новости, 12.10.2022
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло аварийное отключение электричества в двух районах, в частности, в Сумском и в Шосткинском, сообщил в среду... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:33
2022-10-12T12:33
2022-10-12T12:53
сумская область
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специальная военная операция на украине
россия
в мире
электричество
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. В Сумской области Украины из-за взрывов произошло аварийное отключение электричества в двух районах, в частности, в Сумском и в Шосткинском, сообщил в среду глава областной администрации Дмитрий Живицкий."Сегодня в области без электричества остались 247 потребителей. Сейчас, к сожалению, еще два артиллерийских прилета... по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах – аварийное отключение электроэнергии", - сообщил Живицкий в своем Telegram-канале.По его словам, графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их "с технической точки зрения".На Украине в понедельник и вторник в результате российских ударов по инфраструктуре возникали перебои с энергоснабжением в различных регионах. Минобороны РФ оба дня сообщало о достижении целей при нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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РИА Новости
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сумская область, украина, россия, в мире, электричество
Сумская область, Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Электричество
12:33 12.10.2022 (обновлено: 12:53 12.10.2022)
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества
В Сумской области Украины из-за взрывов произошло отключение электричества в двух районах