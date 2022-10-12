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В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022" - РИА Новости, 12.10.2022
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https://ria.ru/20221012/doroga-2022-1823261100.html
В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022"
В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022" - РИА Новости, 12.10.2022
В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022"
Международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022", на которой будут обсуждаться вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкционных... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T00:44
2022-10-12T00:44
республика татарстан
экономика
казань
россия
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022", на которой будут обсуждаться вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, устойчивого развития дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, открывается в Казани в среду."С 12 по 14 октября на площадке "Казань Экспо" пройдет международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022"… Это крупнейшая в нашей стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России", - говорится в сообщении организаторов.В числе участников форума представители Минтранса РФ, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов, производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.В числе основных мероприятий - пленарное заседание "Устойчивое развитие дорожного хозяйства РФ", всероссийский семинар-совещание "Пятилетний план дорожной деятельности: региональный аспект", заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт".Ключевые темы выставки-форума - функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", Москва – Казань – Екатеринбург как стратегически значимый транспортный маршрут, развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.Участников ждут пленарные заседания, тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. Кроме того, в павильонах масштабной экспозиции будут представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.Также в рамках выставки-форума при помощи телемостов пройдут церемонии ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства в регионах.
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экономика, казань, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Экономика, Казань, Россия, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Республика Татарстан (Татарстан)
00:44 12.10.2022
 
В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022"

В Казани открывается международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкГосударственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022", на которой будут обсуждаться вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, устойчивого развития дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, открывается в Казани в среду.
"С 12 по 14 октября на площадке "Казань Экспо" пройдет международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022"… Это крупнейшая в нашей стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России", - говорится в сообщении организаторов.
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Вчера, 17:39Республика Татарстан
Молодежный научный конгресс стран ОИС пройдет в Казани
В числе участников форума представители Минтранса РФ, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов, производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.
В числе основных мероприятий - пленарное заседание "Устойчивое развитие дорожного хозяйства РФ", всероссийский семинар-совещание "Пятилетний план дорожной деятельности: региональный аспект", заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт".
Ключевые темы выставки-форума - функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", Москва – Казань – Екатеринбург как стратегически значимый транспортный маршрут, развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.
Участников ждут пленарные заседания, тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. Кроме того, в павильонах масштабной экспозиции будут представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.
Также в рамках выставки-форума при помощи телемостов пройдут церемонии ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства в регионах.
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Республика ТатарстанЭкономикаКазаньРоссияФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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