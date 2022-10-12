https://ria.ru/20221012/doroga-2022-1823261100.html

В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022"

В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022" - РИА Новости, 12.10.2022

В Казани открывается международная выставка-форум "Дорога-2022"

Международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022", на которой будут обсуждаться вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкционных... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T00:44

2022-10-12T00:44

2022-10-12T00:44

республика татарстан

экономика

казань

россия

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737667468_416:551:3076:2047_1920x0_80_0_0_8151a7f99ae471e85f570eadadc2df02.jpg

КАЗАНЬ, 12 окт – РИА Новости. Международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022", на которой будут обсуждаться вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, устойчивого развития дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения, открывается в Казани в среду."С 12 по 14 октября на площадке "Казань Экспо" пройдет международная специализированная выставка-форум "Дорога-2022"… Это крупнейшая в нашей стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России", - говорится в сообщении организаторов.В числе участников форума представители Минтранса РФ, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов, производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.В числе основных мероприятий - пленарное заседание "Устойчивое развитие дорожного хозяйства РФ", всероссийский семинар-совещание "Пятилетний план дорожной деятельности: региональный аспект", заседание комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт".Ключевые темы выставки-форума - функционирование дорожной отрасли в условиях санкционных ограничений, развитие опорной сети автомобильных дорог, реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги", Москва – Казань – Екатеринбург как стратегически значимый транспортный маршрут, развитие кадрового потенциала дорожной отрасли, транспортное образование, автотуризм и дорожный сервис.Участников ждут пленарные заседания, тематические конференции, семинары, презентации крупнейших отраслевых компаний. Кроме того, в павильонах масштабной экспозиции будут представлены передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.Также в рамках выставки-форума при помощи телемостов пройдут церемонии ввода в эксплуатацию объектов дорожного хозяйства в регионах.

https://ria.ru/20221011/kongress-1823184626.html

https://ria.ru/20221007/spg-1822287508.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, казань, россия, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика татарстан (татарстан)