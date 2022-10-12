https://ria.ru/20221012/dogazifikatsiya-1823533831.html
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации - РИА Новости, 12.10.2022
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации
Краснодарский край заключил свыше 35 тысяч договоров по программе догазификации, регион бесплатно подвел газ до границ более 9,5 тысячи домов, сообщает... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:24
2022-10-12T21:24
2022-10-12T21:25
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Краснодарский край заключил свыше 35 тысяч договоров по программе догазификации, регион бесплатно подвел газ до границ более 9,5 тысячи домов, сообщает администрация края.Глава региона добавил, что так как отдельные категории жителей не могут позволить себе дорогостоящие работы, установку оборудования и приборов учета, в сентябре власти края утвердили порядок предоставления компенсаций по 16 категориям. "В их числе инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас выплачиваем по 75 тысяч рублей, будем и дальше работать в этом направлении", – добавил Кондратьев.Как уточнили в администрации, жителям края компенсируют расходы в пределах границ участка, например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.Получить компенсацию могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года. Полный список категорий перечислен в постановлении. Для получения выплаты жители региона могут обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.Ранее президент России Владимир Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя" поручил региональным властям обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участка. Размер такой выплаты должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.
https://ria.ru/20220927/zernovye-1819764552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, краснодарский край, россия, владимир путин
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия, Владимир Путин
21:24 12.10.2022 (обновлено: 21:25 12.10.2022)
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации
Кубань заключила свыше 35 тыс договоров по программе догазификации
КРАСНОДАР, 12 окт - РИА Новости. Краснодарский край заключил свыше 35 тысяч договоров по программе догазификации, регион бесплатно подвел газ до границ более 9,5 тысячи домов, сообщает администрация края.
"Краснодарский край с момента запуска программы догазификации активно включился в ее реализацию. На сегодняшний день мы уже заключили свыше 35 тысяч договоров, бесплатно подвели газ до границ более 9,5 тысячи домов", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Глава региона добавил, что так как отдельные категории жителей не могут позволить себе дорогостоящие работы, установку оборудования и приборов учета, в сентябре власти края утвердили порядок предоставления компенсаций по 16 категориям. "В их числе инвалиды, многодетные семьи и другие. Сейчас выплачиваем по 75 тысяч рублей, будем и дальше работать в этом направлении", – добавил Кондратьев.
Как уточнили в администрации, жителям края компенсируют расходы в пределах границ участка, например, затраты на подключение, проектирование сети, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета.
Получить компенсацию могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года. Полный список категорий перечислен в постановлении. Для получения выплаты жители региона могут обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.
Ранее президент России Владимир Путин
на международном форуме "Российская энергетическая неделя" поручил региональным властям обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участка. Размер такой выплаты должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.