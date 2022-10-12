ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.45 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 18.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево. В 18.50 украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.