https://ria.ru/20221012/dnr-1823514519.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 12.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:50

2022-10-12T19:50

2022-10-12T19:50

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

гольмовский

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 18.45 - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра; 18.55 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел поселка Зайцево. В 18.50 украинские войска выпустили по нему четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка, донецк (днр), гольмовский, сцкк, стирол