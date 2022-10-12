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Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 12.10.2022
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T09:26
2022-10-12T09:26
2022-10-12T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 12 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 148 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На Донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На Ясиноватском – артиллерию 155 мм, танки, НАР. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 148 единиц различных боеприпасов.", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Зайцево, Горловка, Розовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 52 обстрела со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Telegram (приложение)
Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР