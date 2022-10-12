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Занятия в кружках для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными - РИА Новости, 12.10.2022
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Занятия в кружках для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными
Занятия в кружках для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными - РИА Новости, 12.10.2022
Занятия в кружках для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T13:43
2022-10-12T13:43
волгоградская область
общество
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации."Кроме того, семьям таких граждан окажут дополнительную социальную помощь. В частности, дети смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях Волгоградской области; в первоочередном порядке быть зачисленными в лагеря", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты."Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской области рекомендовано предусмотреть освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях", - говорится в сообщении администрации.
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общество, андрей бочаров, волгоградская область
Волгоградская область, Общество, Андрей Бочаров, Волгоградская область
13:43 12.10.2022
 
Занятия в кружках для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными

Занятия в кружках и питание для детей мобилизованных волгоградцев будут бесплатными

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 12 окт – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил дополнительные меры социальной поддержки для семей и детей мобилизованных жителей, среди них бесплатные школьное питание и занятия в секциях государственных учреждений дополнительного образования, сообщила администрация региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Бочаров принял решение о выплате единовременной помощи в 100 тысяч рублей жителям Волгоградской области, призванным в ходе частичной мобилизации.
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"Кроме того, семьям таких граждан окажут дополнительную социальную помощь. В частности, дети смогут бесплатно посещать кружки и секции в государственных образовательных организациях Волгоградской области; в первоочередном порядке быть зачисленными в лагеря", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что члены семей мобилизованных имеют право на получение социальных услуг и средств реабилитации без очереди. По данным администрации, в регионе откроют горячую линию по вопросам оказания дополнительных мер поддержки.
По информации ведомства, глава региона поручил профильному комитету разработать проекты законов о бесплатном питании детей мобилизованных волгоградцев в школах и колледжах. Кроме того, отмечается, что студентам средне-специальных образовательных учреждений, которые являются детьми мобилизованных, будет выплачиваться стипендия. Также, по данным администрации, планируется освободить студентов вузов и колледжей, получающих первое образование, от оплаты.
"Органам местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Волгоградской области рекомендовано предусмотреть освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход (в том числе за питание) за детьми мобилизованных граждан, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях", - говорится в сообщении администрации.
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