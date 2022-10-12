https://ria.ru/20221012/deindustrializatsiya-1823373844.html

Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин

Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022

Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин

Руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

2022-10-12T14:17

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Но руководители некоторых стран, их бюрократическая верхушка, отмахиваются от этих очевидных соображений. По чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран. На снижение качества жизни граждан, что безусловно повлечет за собой необратимые последствия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика