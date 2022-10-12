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Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
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Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин
Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин - РИА Новости, 12.10.2022
Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин
Руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T14:17
2022-10-12T14:17
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Но руководители некоторых стран, их бюрократическая верхушка, отмахиваются от этих очевидных соображений. По чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран. На снижение качества жизни граждан, что безусловно повлечет за собой необратимые последствия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
14:17 12.10.2022
 
Некоторые страны сами ведут курс на деиндустриализацию, заявил Путин

Путин: руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Руководители некоторых стран сознательно ведут курс на деиндустриализацию и снижение качества жизни граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но руководители некоторых стран, их бюрократическая верхушка, отмахиваются от этих очевидных соображений. По чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран. На снижение качества жизни граждан, что безусловно повлечет за собой необратимые последствия", - сказал Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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