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Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму - РИА Новости, 12.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму
Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму - РИА Новости, 12.10.2022
Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму
Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми "буржуйками", для населения на фоне ударов по украинской энергетической... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T12:50
2022-10-12T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми "буржуйками", для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пишет газета Politico. Как пишет издание, власти уже приобрели по меньшей мере 600 печей для распределения по городу."Мы планируем закупить несколько тысяч", - заявил газете заместитель мэра Львова Сергей Кираль. Он добавил, что город также будет выдавать для них дрова. "Идея состоит в том, чтобы каждый житель имел место, где можно согреться. Это может быть "буржуйка" в подвале дома ... открытое пространство в городе, где могут собираться люди в определенное время, чтобы согреться, пообщаться, поесть, а потом вернуться в свои холодные квартиры", - отметил Кираль.Заместитель мэра Львова добавил, что город готовится к приему эвакуированных из других регионов Украины, которых, по его словам, может быть "десятки, а может даже сотни тысяч". При этом, он отметил, что эвакуация может носить насильственный характер. Как заявил Кираль, Львов уже получил сообщения от мэров нескольких городов, "что отопительный сезон там просто не начнется".Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил телеканалу CNN, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено за последние два дня.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823290386.html
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в мире, украина, львов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:50 12.10.2022 (обновлено: 13:41 12.10.2022)
 
Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму

Politico: власти Львова перед зимой запасаются "буржуйками" из-за ударов по инфраструктуре

© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми "буржуйками", для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пишет газета Politico. Как пишет издание, власти уже приобрели по меньшей мере 600 печей для распределения по городу.
"Мы планируем закупить несколько тысяч", - заявил газете заместитель мэра Львова Сергей Кираль. Он добавил, что город также будет выдавать для них дрова. "Идея состоит в том, чтобы каждый житель имел место, где можно согреться. Это может быть "буржуйка" в подвале дома ... открытое пространство в городе, где могут собираться люди в определенное время, чтобы согреться, пообщаться, поесть, а потом вернуться в свои холодные квартиры", - отметил Кираль.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 10:13
Большая часть Хмельницкого осталась без света и воды
Заместитель мэра Львова добавил, что город готовится к приему эвакуированных из других регионов Украины, которых, по его словам, может быть "десятки, а может даже сотни тысяч". При этом, он отметил, что эвакуация может носить насильственный характер. Как заявил Кираль, Львов уже получил сообщения от мэров нескольких городов, "что отопительный сезон там просто не начнется".
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил телеканалу CNN, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено за последние два дня.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 11:45Специальная военная операция на Украине
Ивано-Франковские власти зафиксировали удары по критической инфраструктуре
 
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