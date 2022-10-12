https://ria.ru/20221012/burzhuyka-1823341375.html

Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму

Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму - РИА Новости, 12.10.2022

Львовские власти закупают "буржуйки" на зиму

Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми "буржуйками", для населения на фоне ударов по украинской энергетической... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T12:50

2022-10-12T12:50

2022-10-12T13:41

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Власти Львова в преддверии зимы запасаются металлическими печами, называемыми "буржуйками", для населения на фоне ударов по украинской энергетической инфраструктуре, пишет газета Politico. Как пишет издание, власти уже приобрели по меньшей мере 600 печей для распределения по городу."Мы планируем закупить несколько тысяч", - заявил газете заместитель мэра Львова Сергей Кираль. Он добавил, что город также будет выдавать для них дрова. "Идея состоит в том, чтобы каждый житель имел место, где можно согреться. Это может быть "буржуйка" в подвале дома ... открытое пространство в городе, где могут собираться люди в определенное время, чтобы согреться, пообщаться, поесть, а потом вернуться в свои холодные квартиры", - отметил Кираль.Заместитель мэра Львова добавил, что город готовится к приему эвакуированных из других регионов Украины, которых, по его словам, может быть "десятки, а может даже сотни тысяч". При этом, он отметил, что эвакуация может носить насильственный характер. Как заявил Кираль, Львов уже получил сообщения от мэров нескольких городов, "что отопительный сезон там просто не начнется".Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявил телеканалу CNN, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было поражено за последние два дня.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823290386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, львов, ситуация в днр и лнр