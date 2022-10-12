https://ria.ru/20221012/bezopasnost-1823504844.html

Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США

Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США - РИА Новости, 12.10.2022

Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США

Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T19:02

2022-10-12T19:02

2022-10-12T19:08

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА новости. Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в среду документ."Стратегия базируется на наших национальных интересах: защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни", - говорится в опубликованном в среду документе.

https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html

сша

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в мире, сша, вашингтон (штат)