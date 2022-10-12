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Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США - РИА Новости, 12.10.2022
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Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США - РИА Новости, 12.10.2022
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США
Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:02
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА новости. Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в среду документ."Стратегия базируется на наших национальных интересах: защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни", - говорится в опубликованном в среду документе.
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
19:02 12.10.2022 (обновлено: 19:08 12.10.2022)
 
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США

Белый дом: главными целями нацбезопасности США являются защита американцев и экономика

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА новости. Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в среду документ.
"Стратегия базируется на наших национальных интересах: защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни", - говорится в опубликованном в среду документе.
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