https://ria.ru/20221012/bezopasnost-1823504844.html
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США - РИА Новости, 12.10.2022
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США
Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T19:02
2022-10-12T19:02
2022-10-12T19:08
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ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА новости. Защита американцев и обеспечение экономических возможностей США является главным приоритетом национальной безопасности Штатов, свидетельствует опубликованный в среду документ."Стратегия базируется на наших национальных интересах: защита безопасности американцев, расширение экономических возможностей и реализация и защита демократических ценностей, центральных для американского образа жизни", - говорится в опубликованном в среду документе.
https://ria.ru/20221012/ssha-1823427967.html
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
19:02 12.10.2022 (обновлено: 19:08 12.10.2022)
Белый дом назвал главные цели нацбезопасности США
Белый дом: главными целями нацбезопасности США являются защита американцев и экономика