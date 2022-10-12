https://ria.ru/20221012/bezhentsy-1823390843.html

В Швейцарии назвали условие отзыва статуса беженцев у украинцев

В Швейцарии назвали условие отзыва статуса беженцев у украинцев - РИА Новости, 12.10.2022

В Швейцарии назвали условие отзыва статуса беженцев у украинцев

Швейцария отзовет статус беженцев у украинцев, если ситуация на Украине нормализуется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь секретариата по вопросам миграции... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T14:55

2022-10-12T14:55

2022-10-12T14:55

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ЖЕНЕВА, 12 окт - РИА Новости. Швейцария отзовет статус беженцев у украинцев, если ситуация на Украине нормализуется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь секретариата по вопросам миграции Швейцарии Лукас Ридер."Защитный статус S не нужно продлевать, он действует до тех пор, пока его не отменят. Это возможно только тогда, когда исчезнет серьезная опасность по всей Украине. Если правительство не отменит защитный статус S, то те, кто нуждается в защите, по истечении 5 лет теоретически получат вид на жительство категории B, пока ситуация на Украине не нормализуется", - сказал Ридер.По словам пресс-секретаря, по состоянию на конец августа в 62 590 случаях украинским гражданам был предоставлен статус беженцев, а в 1941 случае он был отозван. При этом Ридер отметил, что секретариат по вопросам миграции ожидает в этом году от 80 тысяч до 85 тысяч заявлений на получение статуса S. Однако если в начале зимы на Украине возникнут серьезные проблемы, в особенности с энергоснабжением, то число заявок до конца года может увеличиться до 120 тысяч, заключил пресс-секретарь.Защитный статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Этот статус дает право на проживание и медицинскую помощь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, швейцария, украина