https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html

В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России

В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России - РИА Новости, 12.10.2022

В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России

Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T23:47

2022-10-12T23:47

2022-10-12T23:47

александр вольфович

белоруссия

россия

нато

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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз нацбезопасности."Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это – один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович в среду телеканалу СТВ.Он подчеркнул, что "региональная группировка войск создана давно и имеет исключительно оборонительные цели – охрана и защита западных рубежей Союзного государства".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

александр вольфович, белоруссия, россия, нато