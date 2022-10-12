Рейтинг@Mail.ru
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России - РИА Новости, 12.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России - РИА Новости, 12.10.2022
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:47
2022-10-12T23:47
александр вольфович
белоруссия
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2322:1307_1920x0_80_0_0_f40752992be71657581a31d4c80aad89.jpg
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз нацбезопасности."Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это – один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович в среду телеканалу СТВ.Он подчеркнул, что "региональная группировка войск создана давно и имеет исключительно оборонительные цели – охрана и защита западных рубежей Союзного государства".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823018968_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_c6bca650bd6505651f612148b869b924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вольфович, белоруссия, россия, нато
Александр Вольфович, Белоруссия, Россия, НАТО
23:47 12.10.2022
 
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России

Госсекретарь СБ Вольфович: цель группировки войск Белоруссии и России – защита от угроз

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз нацбезопасности.
"Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это – один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович в среду телеканалу СТВ.
Он подчеркнул, что "региональная группировка войск создана давно и имеет исключительно оборонительные цели – охрана и защита западных рубежей Союзного государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 22:11
КГБ Белоруссии заявил о плане боевиков с Украины захватить райцентр страны
 
Александр ВольфовичБелоруссияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала