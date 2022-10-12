https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823551063.html
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России - РИА Новости, 12.10.2022
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T23:47
2022-10-12T23:47
2022-10-12T23:47
александр вольфович
белоруссия
россия
нато
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз нацбезопасности."Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это – один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович в среду телеканалу СТВ.Он подчеркнул, что "региональная группировка войск создана давно и имеет исключительно оборонительные цели – охрана и защита западных рубежей Союзного государства".Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину толкает Запад. Он отметил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823244921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вольфович, белоруссия, россия, нато
Александр Вольфович, Белоруссия, Россия, НАТО
В Минске назвали цель развертывания группировки войск Белоруссии и России
Госсекретарь СБ Вольфович: цель группировки войск Белоруссии и России – защита от угроз
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что развертывание белорусско-российской региональной группировки войск происходит для защиты от угроз нацбезопасности.
"Те вызовы и угрозы, которая складываются вокруг нашей страны, заставили наших руководителей, президентов наших стран, принять решение о поэтапном развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси. Это – один из факторов защиты от тех угроз, которые могут исходить сегодня для нашей национальной безопасности", - сказал Вольфович в среду телеканалу СТВ.
Он подчеркнул, что "региональная группировка войск создана давно и имеет исключительно оборонительные цели – охрана и защита западных рубежей Союзного государства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил 10 октября, что открытие Киевом
фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел, и к этому Украину
толкает Запад. Он отметил, что НАТО
и ряд стран Европы
рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным
о развертывании совместной региональной группировки войск, и формирование этой группировки уже идет.