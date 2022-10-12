https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823533446.html
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных - РИА Новости, 12.10.2022
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:22
2022-10-12T21:22
2022-10-12T23:25
в мире
минск
украина
белоруссия
здоровье - общество
владимир макей
астана
мид белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759181109_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_505e0115873324b6f7f88794f9434d32.jpg
МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет вырабатывать меры реагирования."То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане. Его слова приводит агентство Белта.Глава МИД подчеркнул, что официальный Минск будет вырабатывать меры реагирования. "Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - сказал он.
https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823248067.html
минск
украина
белоруссия
астана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759181109_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_8eb9f59374d23105f05807c198fc6a0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, украина, белоруссия, здоровье - общество, владимир макей , астана, мид белоруссии, снг
В мире, Минск, Украина, Белоруссия, Здоровье - Общество, Владимир Макей , Астана, МИД Белоруссии, СНГ
21:22 12.10.2022 (обновлено: 23:25 12.10.2022)
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных
МИД Белоруссии: Минск не будет закрывать глаза на скопление у границ военных и техники