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МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных - РИА Новости, 12.10.2022
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МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных - РИА Новости, 12.10.2022
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет... РИА Новости, 12.10.2022
2022-10-12T21:22
2022-10-12T23:25
в мире
минск
украина
белоруссия
здоровье - общество
владимир макей
астана
мид белоруссии
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет вырабатывать меры реагирования."То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане. Его слова приводит агентство Белта.Глава МИД подчеркнул, что официальный Минск будет вырабатывать меры реагирования. "Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - сказал он.
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в мире, минск, украина, белоруссия, здоровье - общество, владимир макей , астана, мид белоруссии, снг
В мире, Минск, Украина, Белоруссия, Здоровье - Общество, Владимир Макей , Астана, МИД Белоруссии, СНГ
21:22 12.10.2022 (обновлено: 23:25 12.10.2022)
 
МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных

МИД Белоруссии: Минск не будет закрывать глаза на скопление у границ военных и техники

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПольские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Польские военнослужащие у пункта пропуска "Кузница" – "Брузги" на польско-белорусской границе. Архивное фото
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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет вырабатывать меры реагирования.
"То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане. Его слова приводит агентство Белта.
Глава МИД подчеркнул, что официальный Минск будет вырабатывать меры реагирования. "Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - сказал он.
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