https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823533446.html

МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных

МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных - РИА Новости, 12.10.2022

МИД Белоруссии: страна не закроет глаза на скопление у границ военных

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T21:22

2022-10-12T21:22

2022-10-12T23:25

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МИНСК, 12 окт - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не будет закрывать глаза на накопление у своих границ на юге и западе вооружения и военных, будет вырабатывать меры реагирования."То, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных… Мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия: перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза", - сказал Макей в кулуарах заседания СМИД СНГ в Астане. Его слова приводит агентство Белта.Глава МИД подчеркнул, что официальный Минск будет вырабатывать меры реагирования. "Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - сказал он.

https://ria.ru/20221011/belorussiya-1823248067.html

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Евгения Нефедова

в мире, минск, украина, белоруссия, здоровье - общество, владимир макей , астана, мид белоруссии, снг