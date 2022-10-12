https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823484176.html

В Белоруссии оценили призыв Зеленского разместить наблюдателей на границе

В Белоруссии оценили призыв Зеленского разместить наблюдателей на границе - РИА Новости, 12.10.2022

В Белоруссии оценили призыв Зеленского разместить наблюдателей на границе

Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что у Минска нет потребности в размещении международных наблюдателей на... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T17:59

2022-10-12T17:59

2022-10-12T18:18

в мире

александр вольфович

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МИНСК, 12 окт – РИА Новости. Государственный секретарь совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что у Минска нет потребности в размещении международных наблюдателей на границе с Украиной, а если в их составе будут представители иностранных войск, то это будет неприемлемо.Владимир Зеленский 11 октября призвал страны G7 разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией с безопасностью."Если Зеленскому этот контингент нужен на границе, то пусть он приглашает. Нам этот контингент абсолютно не мешает, но он нам и не нужен. Нам нечего контролировать и нечего прятать", - приводит в среду слова госсекретаря издание "СБ. Беларусь сегодня" на своем сайте.Вольфович также добавил, что если этот контингент будет состоять из иностранных войск, то это и вовсе абсолютно неприемлемо.Он обратил внимание, что украинские пограничники и другие силовые структуры на сопредельной территории у белорусско-украинской границы перекопали все дороги и разрушили все мосты, "оборудовав их минно-взрывными заграждениями, защищаясь непонятно от кого и для чего". "И если на этих минах миротворческий контингент не подорвется, наверное, будет счастье", - сказал Вольфович.Государственный секретарь также подчеркнул, что белорусские беспилотные летательные средства, которые есть на вооружении у органов пограничной службы Белоруссии, не нарушают украинскую границу, а вот украинские белорусскую - регулярно. "Мы фиксируем систематическое нарушение квадрокоптерами с украинской стороны нарушение госграницы Беларуси. Поэтому, наверное, миротворческий контингент и будет фиксировать те нарушения, которые исходят сегодня со стороны Украины в отношении Республики Беларусь", - констатировал Вольфович.

https://ria.ru/20221011/nato-1823192795.html

https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823443231.html

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в мире, александр вольфович, владимир зеленский, белоруссия, украина, минск, g7